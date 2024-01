“Linguaggio e diversità” alle Ex Fabbriche di San Francesco. Nuovo appuntamento per il progetto “Il mio nome è Nessuno”

Nuovo appuntamento, il prossimo 26 gennaio alle Ex Fabbriche di San Francesco, per la partecipazione cittadina al progetto POP “Il mio nome è Nessuno”, dedicato ai temi dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere.

“LINGUAGGIO E DIVERSITÀ (le Parole Generative)” è il titolo del nuovo workshop partecipato proposto da BABALABA MAMMEINCIRCOLO in collaborazione con ARIAC (Associazione Ricerca Apprendimento Cooperativo). “Le parole sono pietre” si dice. Possono, è vero, ferire, lasciare segni, ma hanno anche il potere magico di GENERARE. Curare come prendersi a Cuore danni o ingiustizie subiti e aprire improvvisamente nuovi spazi interiori che ci permettono di accogliere le Differenze come parte di noi.

E dunque vi aspettiamo tutti venerdì 26 gennaio, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, alle Ex Fabbriche di San Francesco (via San Francesco, Manfredonia). Vi chiediamo di essere puntuali: per le modalità di svolgimento, è necessario prendere parte al percorso sin dall’inizio (la durata complessiva sarà contenuta entro le due ore).

Il tutto avviene nell’ambito del progetto aggiudicatario del Bando Regionale “Puglia Partecipa”), avviato da POP_Officine Popolari con un partenariato che comprende ASL Foggia, Comune di Manfredonia, AGEDO Foggia, ARCI Viceversa, Babalaba-MammeInCircolo, Teatro Bottega degli Apocrifi, Istituto Comprensivo “Giordani-De Sanctis”. “Il mio Nome è Nessuno” esplora i temi di orientamento sessuale e identità di genere attraverso la formulazione di azioni e interventi condivisi con la comunità, coerenti con gli obiettivi dell’Agenda di Genere della Regione: incidere sul cambiamento culturale, educare, sensibilizzare, sradicare gli stereotipi, per combattere ogni forma di discriminazione e di violenza connessa ai temi trattati. E che si concluderà con un’azione concreta che “il soggetto decisore pubblico”, l’ASL di Foggia, assumerà come esito delle risultanze del processo partecipato.

“Libertà è partecipazione”.