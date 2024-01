Foggia, furto negli uffici del Nucleo di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia

“Ieri mattina siamo stati informati di una brutta notizia: ignoti si sono introdotti negli uffici di Foggia del Nucleo di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia e hanno rubato una macchina, un drone, defibrillatori e altra attrezzatura. Gli uffici sono totalmente inagibili perché sono stati distrutti muri, centraline, computer, linee telefoniche, marca tempo e altro ancora. C’è un indagine in corso da parte dei Carabinieri sui quali poniamo la nostra fiducia affinché possano essere garantiti alla giustizia i responsabili di questo atto, che rappresenta uno sfregio agli organi di polizia ambientale. La mia vicinanza a tutto il nucleo di Foggia e alla dirigente, con la quale in questi anni abbiamo lavorato duramente. Dai primi momenti di insediamento come assessora all’Ambiente, infatti, una delle mie azioni di intervento si è concentrata sul rafforzamento e riorganizzazione del Nucleo di Vigilanza Ambientale della Regione Puglia, un organo fondamentale di tutela ambientale”.

Lo dichiara l’assessora regionale all’Ambiente Anna Grazia Maraschio.