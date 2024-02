La Premio Strega Vivian Lamarque ospite della Green Cave

Doppio appuntamento a Monte Sant’Angelo con la vincitrice del Premio Strega Poesia 2023, con i lettori nella libreria della Green Cave e con gli studenti dei licei di Monte Sant’Angelo e San Marco in Lamis.

Attesa anche per la conferenza del prof. Martino Marrazzi su Joseph Tusiani.

Il 9 e il 10 febbraio la Green Cave di FestambienteSud e la Fondazione Maria e Goffredo Bellonci danno appuntamento a Monte Sant’Angelo per “La grotta dei poeti”. Due giorni di incontri e laboratori sulla poesia che vedranno protagonisti Vivian Lamarque, vincitrice del Premio Strega Poesia con la raccolta “l’amore da vecchia”, e tante voci di poeti, docenti, studenti, animatori culturali.

Sarà doppio l’appuntamento con la vincitrice del Premio Strega Poesia:

Venerdì 9 febbraio, alle ore 18.30, nel teatro ipogeo della Green Cave, l’incontro con Vivian Lamarque sarà preceduto dal reading con le poetesse Fausta Altavilla, Giusi Fontana, Sonia Giovannetti, Rosanna Santoro. Previsti anche gli interventi di Serena Ferraiolo della Fondazione Bellonci e di Daniela Pirro che presenterà il bando del premio di poesia Il Sentiero dell’Anima. Data la capienza limitata della sala all’incontro si accede solo su prenotazione.

Sabato 10 febbraio alle ore 9.30 nell’auditorium Peppino Principe, Vivian Lamarque incontrerà gli studenti dei licei di Monte Sant’Angelo e San Marco in Lamis, che potranno interloquire con la scrittrice. L’incontro sarà coordinato dalla docente e bookblogger Carla Bonfitto e sarà introdotto dagli interventi di Serena Ferraiolo, dell’assessore Rosa Palomba di Monte Sant’Angelo e dal dirigente scolastico Francesco Di Palma.

Chi è Vivian Lamarque. Pseudonimo della poetessa e scrittrice italiana Vivian Daisy Donata Provera Pellegrinelli Comba (Trento, 1946). Data in adozione a nove mesi in quanto figlia illegittima, i temi dell’abbandono, dell’adozione, della ricerca delle origini, oltre a quelli dell’amore per i bambini e dell’amore adulto, della famiglia, dell’amicizia e del lutto fanno parte della sua produzione poetica. La sua scrittura è connotata da una semplicità di stile molto apprezzata e nella sua carriera ha ricevuto diversi riconoscimenti. Tra le raccolte poetiche si ricordano: Teresino (1981, Vincitore del Premio Viareggio per l’Opera Prima), Il Signore d’oro (1986), Poesie dando del Lei (1989), Il signore degli spaventati (1992), Una quieta polvere (1996), Poesie per un gatto (2007), Madre d’inverno (2016, Premio Bagutta 2017), L’amore da vecchia (2022, Premio Viareggio per la poesia 2023 e Premio Strega Poesia 2023). Ha insegnato italiano agli stranieri e letteratura nei licei, è stata una traduttrice e una prolifica scrittrice di libri per bambini e di fiabe, e collabora con il Corriere della Sera.

Le attività de La grotta dei poeti proseguono poi anche sabato pomeriggio:

Alle ore 16 nella Green Cave, è la volta di “deposito bagagli”, un piccolo laboratorio di stampa tipografica dedicato alla poesia, con Matteo Totaro de l’Officina del giorno dopo.

Alle ore 18, l’evento di chiusura con la conferenza del prof. Martino Marazzi dell’Università Statale di Milano intitolata “Joseph Tusiani e la nostalgia della terra materna / ascendenze letterarie e conflitti interiori”. L’incontro, inserito nell’ambito di “Tusiani100”, ciclo di iniziative celebrative per il centenario dalla nascita di Joseph Tusiani, sarà moderato da Francesco Giuliani.

“La grotta dei poeti” è promossa da Green Cave di FestambienteSud e dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci con la collaborazione di Tusiani100, IIS Gian Tommaso Giordani, Il sentiero dell’anima, Officina del giorno dopo e con il patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune di Monte Sant’Angelo.

Riportiamo di seguito le note biografiche relative a Fausta Altavilla, Giusi Fontana, Sonia Giovannetti, Rosanna Santoro.

Fausta Altavilla, insegna lettere. Riceve attestato di merito al Premio internazionale di poesia “La Bellezza rimane” 2023, menzione speciale al Premio Pirandello 2020. Pubblica con Andrea Pacilli Editore una silloge poetica dal titolo D’Inverso. Vince il Concorso letterario Nazionale Tra le pagine del mare, indetto dall’Osservatorio Paesaggi costieri italiani con il racconto Nina da cui è nato il romanzo omonimo edito da Primiceri Editore Libri dell’Arco. Per la casa editrice Les Flaneurs ha curato, assieme ad Alessandro Cannavale, una raccolta antologica dal titolo Angelo Vassallo antologia di scritti inediti sul Sindaco Pescatore.

Giusi Fontana è docente, scrittrice e fotografa. Autrice delle raccolte Impercettibili e Con la prossima luna e una silloge, Tornerà a nevicare e noi muti, in ebook (Premio Nabokov 2017). Come fotografa espone i suoi scatti in mostre personali e collettive. Finalista al XXXI Premio Firenze nella sezione Arti Visive, vincitrice di numerosi concorsi poetici, con L’alba di Diomede è tra gli autori inseriti nell’opera Puglia in luce (Quorum Edizioni, 2022). Nel 2023 riceve il Premio Speciale Città di Foggia al concorso Ciò che Caino non sa per la poesia Shahrazad. Un suo lavoro poetico e fotografico è nell’ultimo numero del semestrale Incroci.

Sonia Giovannetti è poetessa, scrittrice, saggista e critica letteraria. Fa parte di molte associazioni letterarie, è membro e Presidente di Giuria a premi letterari. Ha ricevuto molti premi letterari nazionali, internazionali e accademici. Le sue opere sono state pubblicate da testate giornalistiche, riviste, antologie letterarie e raccolte poetiche, partecipa a incontri di poesia e a vari Festival, ed è collaboratrice di diversi Blog letterari. Tra gli ultimi libri pubblicati: di narrativa Le ali della notte (Armando Curcio); di poesia: Pharmakon (Genesi, 2021) e di saggistica: La poesia, malgrado tutto (Castelvecchi, 2022).

Rosanna Santoro, insegnante, scrittrice ed editor, nel 2009 pubblica una silloge di poesie, Il giardiniere, e cura una rubrica di poesia per Romance Magazine. Nel 2014 è editor per Delos Book. Nel 2016 per Delos Digital cura la collana di poesie Odissea Poesia, e pubblica 30 persone e Certi amori. Ideatrice del blog letterario Logokrisia, luogo di incontro virtuale per scrittura al femminile, nel 2017 lavora a #ioscrivodigetto. Vincitrice nel 2022 del premio Adriatico per la poesia, ora vive a Rodi Garganico e si occupa del ruolo dei paesi in rete con le comunità Provvisorie della casa della Paesologia di Franco Arminio.