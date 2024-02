“Stop alla violenza”, due giorni di dibattiti e confronti. Il seminario voluto dalla Commissione regionale di studio e d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia

“Due giorni di grande dibattito e proficuo confronto intorno a un tema che dovrebbe essere a cuore a tutti, a cominciare dalle Istituzioni: ‘Stop alla violenza’. Questo il titolo del seminario, promosso dalla Commissione regionale di studio e d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia, da me presieduta, che si è appena concluso.

“Obiettivo principale era quello di promuovere azioni sistemiche e sinergiche per contrastare la violenza in tutte le sue forme soprattutto quella tra i giovani, espressa nei fenomeni di bullismo, cyberbullismo e sexting. Gli studi portati avanti dalla Commissione hanno indotto a riflettere sulla necessità di rispondere ai disagi e alle condotte a rischio dei giovani con modalità di intervento non tradizionali. Non bastano più semplici esortazioni etiche, occorre mettere in atto interventi educativi concreti.

“Ringrazio tutti gli intervenuti per i preziosi contributi: i componenti della Commissione, il presidente del Consiglio regionale della Puglia, Loredana Capone, il segretario generale del Consiglio regionale, Mimma Gattulli, il procuratore del Tribunale dei minorenni di Taranto, Pina Montanaro, il procuratore del Tribunale per i minorenni di Lecce Simona Filoni, il garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà, Pietro Rossi, il garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, Antonio Giampietro, il garante regionale dei diritti del minore dell’infanzia e dell’adolescenza, Ludovico Abbaticchio, la psicologa clinica e scolastica Francesca Bertolotti e il direttore dell’agenzia regionale Puglia Notizia, Laura Sutto.

“Per ultimo, ma non ultimi, ringrazio anche tutto il corpo docente e le Scuole secondarie superiori del territorio pugliese per la partecipazione.”