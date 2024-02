Aperte le iscrizioni al corso di alta formazione per il turismo degli itinerari culturali

L’attività formativa è curata da Vivilitalia, tra le attività del progetto Gargano Sacro coordinato da Legambiente FestambienteSud

Si terrà, in tre giornate tra fine febbraio e inizio marzo, il corso di alta formazione per il turismo sostenibile intitolato “Itinerari culturali, cammini e ciclovie per il turismo slow nel Gargano Sacro”. Il corso s’inserisce tra le attività del progetto “Gargano Sacro”, sostenuto dalla Regione Puglia nell’ambito del bando Puglia Capitale Sociale 3.0 e coordinato da Legambiente FestambienteSud. L’attività formativa è curata dalla società Vivilitalia e, oltre a lezioni di esperti su itinerari culturali, cammini e ciclovie, darà la possibilità di confrontarsi con esperienze concrete realizzate in altri territori italiani, presentando casi di studio selezionati con cura da Vivilitalia.

Tre le giornate di formazione, articolate in una programmazione itinerante che tocca diverse località del Gargano. La prima sessione si terrà a San Giovanni Rotondo sabato 24 febbraio, mente il secondo appuntamento sarà sabato 2 marzo a Monte Sant’Angelo, la terza ed ultima sessione a Vieste sabato 9 marzo.

Gli esperti che interverranno sono Roberto Mazzà, direttore tecnico SL&A Turismo e Territorio, Annarosa Notarangelo, direttrice del Gal Gargano, Giovanni Russo, dott. forestale esperto di cammini, Angelo Fabio Attolico, Coordinatore Comitato dei cammini e degli itinerari culturali Regione Puglia. Le esperienze saranno raccontate direttamente dai protagonisti: Alberto Conte per Il Cammino di Oropa, Maria Novella Sbaraglia per Il Cammino Minerario di Santa Barbara, Sebastiano Venneri per La Ciclovia dell’Appennino, Massimo Infunti per Bikesquare e i percorsi delle Langhe. Domenico Sergio Antonacci, dello staff del progetto Gargano Sacro, coordinerà invece le attività laboratori che concluderanno ognuno delle tre sessioni.

Il corso, le cui attività si terranno in presenza, si rivolge a imprenditori e professionisti del settore turistico, amministratori locali, dipendenti pubblici, operatori culturali e gestori di BBCC, guide ambientali e turistiche, associazioni culturali e di volontariato, educatori e quanti altri interessati a sviluppare l’attività turistica di qualità legata al territorio. La partecipazione è gratuita e al temine della tre giorni sarà rilasciata attestazione di frequenza.

PER SCARICARE IL PROGRAMMA COMPLETO

https://www.greencave.org/wp-content/uploads/2024/02/Programma-corso-ASTA-Gargano-Sacro.pdf

PER ISCRIVERSI COMPILARE IL FORM ONLINE https://bit.ly/scuolacamminigarganosacro