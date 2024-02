Vitulano Drugstore Manfredonia stecca in casa, 3-3 col Cesena

Termina in parità la sfida tra Vitulano Drugstore Manfredonia e Futsal Cesena valida per la diciottesima giornata di Serie A2 Élite Girone B: è 3-3 al PalaScaloria di Manfredonia, martedì 13 febbraio. I sipontini dunque allentano la presa sul Benevento capolista e ora condividono il secondo posto con Roma e Lazio. Sarà necessaria maggiore attenzione venerdì, in casa della Polisportiva Futura.

CRONACA

Primo tempo bilanciato e combattuto, con qualche squillo per ambo le formazioni. Una marcia in più, però, la hanno i padroni di casa che, nella chiusura della prima frazione, trovano il vantaggio con il capitano di giornata Michele Murgo (a causa delle assenze di Moura e Djelveh) che ribatte in porta un tiro di Daniele Zullo parato da Andrea Montalti.

Nella ripresa, l’uomo più pericoloso è Wilmer Cabarcas Ronaldo: il pivot venezuelano torna immediatamente dalla storica Copa América per il suo Venezuela e dai suoi piedi, tra conclusioni e passaggi chiave, passano tante occasioni che non portano però a nessuna rete. Gli ospiti trovano il pareggio con una grande conclusione dalla distanza di Nicolò Pieri. Qualche minuto dopo, il Cesena riparte dopo un recupero di palla su Ronaldo quantomeno vigoroso e Antonio Jamicic trova il primo vantaggio ospite di giornata. Reazione sipontina che non si fa attendere: grande intesa tra Roberto Giampaolo e Francisco Taliercio con quest’ultimo che trova il nuovo pareggio. Il match cambia quando Federico Venturini travolge Diohan Barbieri: rosso diretto e sesto fallo, dunque tiro libero. Proprio Barbieri insacca e riporta i suoi in vantaggio. Calo di attenzione del Vitulano Drugstore proprio nella fase delicata dell’incontro: è Christian Gardelli a sfruttare il portiere di movimento e rimettere la sfida in parità. Ancora un fallo per il Cesena, ancora un rosso, stavolta indirizzato a Victor Butturini ammonito per la seconda volta, ancora un tiro libero. Stavolta, però, Barbieri viene ipnotizzato da Montalti. I tentativi finali valgono solo l’ennesimo legno e tanto amaro in bocca.

FORMAZIONI

Vitulano Drugstore Manfredonia: Glielmi, Ronaldo, Manzella, Taliercio, Murgo (c), Zullo, Barbieri, Nenna, Robustella, Giampaolo, Ferrara, Vallarelli. All. Ceppi.

Futsal Cesena: Montalti, Zandoli, Venturini (c), Gardelli, Nardino, Traversari, Butturini, Pieri, Esposito, Dentini, Nilmar, Jamicic. All. Osimani.

TABELLINO

18’36″pt Murgo, 4’39″st Pieri, 7’40″st Jamicic, 11’48″st Taliercio, 15’19″st Barbieri, 17’57″st Gardelli.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Gardelli (a), Jamicic (a), Dentini (a), Nenna (a), Murgo (a), Butturini (e, aa), Venturini (e), Barbieri (a).

Per classifica e risultati: divisionecalcioa5.it/competizioni

Highlights e interviste: https://youtube.com/@puglia5522?si=GnsOQabKHnfEyXeO

Comunicato e foto: Alessandro Leone

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia