“L’identità Transgender nei contesti di cura”: il 16 febbraio a Foggia giornata di formazione tra stigma e vissuto delle persone

“L’identità Transgender nei contesti di cura” è il titolo della giornata di formazione organizzata dalla ASL di Foggia che si svolgerà il 16 febbraio 2024 presso l’Ordine dei Medici in via Vincenzo Acquaviva, 48 a Foggia, a partire dalle 8,30 sino alle ore 19,00.

Si tratta del primo dei corsi formativi aziendali accreditati anche dall’Ordine regionale degli assistenti sociali, grazie alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa per la formazione degli assistenti sociali tra la ASL e il Consiglio Regionale Ordine degli Assistenti Sociali – Puglia.

L’evento formativo, per il quale la Direzione Strategica si è avvalsa della efficace azione organizzativa della Struttura per la “Formazione” aziendale, costituisce lo step conclusivo del Progetto “Il mio nome è nessuno”, promosso dell’Associazione Culturale Pop Officine Popolari APS di Manfredonia e finanziato dalla Regione Puglia -Avviso Pubblico Puglia Partecipa, Area welfare, inclusione e cura della persona, Agenda di genere.

Un percorso partecipativo a cui hanno preso parte diverse Associazioni e Istituzioni pubbliche, ciascuna delle quali si è impegnata per lo sviluppo delle linee d’azione progettuali.

Durante la giornata formativa saranno presentati i risultati di un’indagine conoscitiva che la ASL Foggia, quale partner di Progetto, ha promosso, a cura dell’Area Socio Sanitaria. Focalizzata sulle tematiche relative al benessere e alla salute delle persone transgender, l’indagine è stata rivolta al personale medico delle strutture aziendali dell’area territoriale di Manfredonia.

Obiettivi di approfondimento della Giornata di formazione sono: riconoscere il valore che assume una formazione specifica per gli operatori sanitari e favorire politiche sanitarie più inclusive rivolte a fasce di popolazione maggiormente esposte a condizioni di fragilità.

Il corso, organizzato con il patrocinio dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Foggia e dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia, è in fase di accreditamento ai fini ECM e per il riconoscimento dei crediti formativi per gli assistenti sociali.

P R O G R A M M A

Ore 08:30 L’identità transgender nei contesti di cura

Introduzione ai lavori

VINCENZA ORONZA RAINONE

Assistente Sociale Coordinatore – Area Coordinamento Socio Sanitario – ASL Foggia

Ore 09:00 Transgender – Competenze e ruoli del medico di medicina generale.

ROSA PEDALE

Medico delegata SIMG -Società Italiana Medici di Medicina Generale per la salute delle persone LGBT+

Ore 09:30 SURVEY “Benessere e salute della popolazione transgender”: condivisione in aula, per l’apprendimento sincrono di conoscenze ed esperienze attraverso piattaforma di presentazione interattiva.

VINCENZA ORONZA RAINONE

Ore 11:00 Identità di genere e salute mentale: implicazioni per la pratica terapeutica.

ANTONIO VENTRIGLIO

Ricercatore universitario UNIFG

Dipartimento di medicina clinica sperimentale SSDMED25 PSICHIATRIA

Ore 11:30 Disforia di Genere, presentazione di un percorso all’interno degli O.O. R.R. di Foggia

RAFFAELE FERRARA

Medico in formazione specialistica della scuola di specializzazione in Psichiatria di Foggia

Ore 12:00 Incongruenza di genere e disforia di genere nei bambini e negli adolescenti.

ALBA CENZINA BORELLI

Consulente ASL FG – S.S.D. Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza ASL

Ore 12:30 La medicina di genere in pediatria

ANNA LIBERA LATINO

Pediatra di famiglia – ASL FOGGIA

Ore 13:00 Identità transgender: profili giuridici e tutela antidiscriminatoria.

ROBERTA MARIA PORRO

Avvocata Arcigay BAT “Le mine vaganti”

Ore 13:30 PAUSA

Ore 14:30 Ripensare alla cittadinanza: pluralità identitarie e servizio sociale in sanità.

FRANCESCO DIMAGGIO

Consigliere Tesoriere del Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali Puglia – CROAS Puglia

Ore 15:00 Intelligenza di comunità.

SAVERIO MAZZONE

Presidente “POP_Officine popolari” APS – Manfredonia

Responsabile Progetto “IL MIO NOME È NESSUNO” – AVVISO “PUGLIA PARTECIPA”

Presentazione dei partner di Progetto

MODERA: Dott.ssa Lucia Brattoli

Dirigente Psicologa SER.D. Cerignola-Orta Nova

Ore 16:30 Tavola Rotonda

Esperienze e Attività a Confronto

Gli operatori sociali e sanitari incontrano le Associazioni di Volontariato

Ore 19:00 Chiusura dei lavori