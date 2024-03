Furore (M5S): “Salviamo Manfredonia dalla cattiva politica, dal malaffare e dalla criminalità”

Bisogna rinunciare a voti di dubbia provenienza e ai relativi, successivi ricatti. Scegliere persone perbene, oneste, preparate, motivate, competenti da candidare, non portatori di voti per potenti e padrini di turno. È necessario riavvicinare le persone che si sono allontanate dalla politica, che disertano le urne perché non si sentono adeguatamente rappresentate.