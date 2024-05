Convegno Regionale SIMIT della sezione Appulo Lucana

Appuntamento di rilievo per gli Infettivologi di Puglia e Basilicata

Da mercoledì 22 maggio con inizio alle ore 14.00 a giovedì 23 maggio Foggia ospiterà a Palazzo Dogana il Convegno SIMIT della sezione Appulo – Lucana che rappresenta un appuntamento di rilievo per gli infettivologi di Puglia e Basilicata, dove affrontare le più importanti problematiche infettivologiche, condividendo informazioni, risultati, modelli sperimentali e strumenti di ricerca.

Presidenti del Convegno la Prof.ssa Teresa Antonio Santantonio, Direttore della Struttura Complessa di Malattie Infettive Universitaria del Policlinico di Foggia e Professore Ordinario dell’Università di Foggia, il Prof. Sergio Lo Caputo Professore Ordinario di Malattie Infettive dell’Università di Foggia e la Prof.ssa Annalisa Saracino Professore Ordinario di Malattie Infettive presso il Policlinico di Bari e Presidente SIMIT sezione appulo-lucana. Presidente Onorario il Prof Gioacchino Angarano.

Il Convegno affronterà le tematiche classiche della infettivologia (epatiti virali, HIV, antibiotico resistenza), fornendo una occasione di incontro e di confronto sui processi di diagnosi e cura e sulle strategie terapeutiche da utilizzare nella pratica clinica quotidiana. Inoltre, verranno discussi gli aspetti clinici, diagnostici e terapeutici delle patologie emergenti sul territorio pugliese e lucano con particolare riferimento alle arbovirosi e verranno approfondite le infezioni respiratorie (Covid, Tubercolosi) con l’obiettivo di fornire gli ultimi aggiornamenti e le strategie d’azione. Queste tematiche saranno discusse con la partecipazione di illustri relatori provenienti da vari centri clinici nazionali quali il Prof. Massimo Galli (malattie infettive emergenti), il Prof. Marco Falcone (antibioticoresistenza), i Professori Pietro Lampertico e Maurizia Brunetto (epatiti virali) ed il Prof. Federico Gobbi (arbovirosi).

Il Convegno vedrà, inoltre, il coinvolgimento degli Infermieri, professionisti della salute e parte attiva del percorso assistenziale nell’ambito delle malattie infettive, che si confronteranno in una tavola rotonda per individuare le maggiori criticità e le strategie possibili per garantire più alti livelli di qualità dell’assistenza.

La Segreteria Scientifica del Convegno è costituita dal Dott. Sergio Ferrara, dalla Dott.ssa Marianna Ciarallo e dal Dott. Salvatore Sica della Struttura di Malattie Infettive Universitaria del Policlinico di Foggia.