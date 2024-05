La Festa nel Borgo di Regiohotel Manfredi

Vivi la magia della Festa nel Borgo.

Siete pronti a vivere una serata indimenticabile nel cuore del nostro splendido borgo?

Vi invitiamo alla Festa nel Borgo, un evento speciale per immergersi nell’atmosfera autentica della nostra terra.

Mentre il sole al tramonto tinge il cielo di calde sfumature, il borgo si accende di vita e colore. Il bianco della pietra risplende sotto la luce dorata, il verde intenso delle foglie degli ulivi che circondano il giardino. I colori virano dal rosso al viola e poi al blu della sera.

Un gioco di luminarie avvolge i sorrisi e il quieto vociare della gente, misto alle note di canti e danze popolari, per condividere i momenti piacevoli di una comunità del borgo.

Gustate i prodotti della nostra terra accompagnati dai vini della Cantina Terre Carsiche.

La Cantina Terre Carsiche è una tradizione vinicola nata nel 1939 a Castellana Grotte, Puglia.

Terrecarsiche1939 produce vini di qualità IGT e DOC.

Innovazione e valorizzazione dei vigneti autoctoni caratterizzano l’azienda, con espansione nazionale e internazionale nelle fertili terre delle Murge.

Dettagli dell’Evento

Date :

14 Giugno

12 Luglio

– Orario di inizio: 20:30

Accoglienza musicale dal vivo alle 20:30, accompagnata dalle note coinvolgenti di musica popolare.

Ingresso:

L’accesso all’evento è possibile con ticket del costo di € 30 per gli adulti / € 20 per i bambini (4-12 anni)

Il ticket include:

– Accesso all’area Buffet con angoli di degustazione di prodotti tipici locali, uniti a una selezione di vini della Cantina Terre Carsiche..

Potrete accedere alle varie postazioni gastronomiche con i ticket acquistabili entro il 13 giugno presso la reception.

Per i bambini il numero di angoli a cui accedere è limitato.

Per chi desidera, sarà possibile acquistare in loco ticket aggiuntivi al costo di € 5 ciascuno per ulteriore consumazione e calici di vino.



Programma della Serata:

– Ore 20:30: Musica di sottofondo dal vivo e musica popolare live.

– Ore 21:00: Inizio della festa con degustazioni dei piatti tipici, accompagnate da musica dal vivo e spettacoli di artisti di strada.

Vi aspettiamo per una serata di gusto, musica e divertimento nella magica cornice del nostro borgo.

Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza unica e coinvolgente!

Acquista il tuo ticket e unisciti a noi!

Per ulteriori informazioni e per l’acquisto dei ticket, chiama 0884530122 o WhatsApp 348 401 8791



Cancellazioni e Rimborsi

I biglietti non sono rimborsabili.

Solo in caso di annullamento dell’evento, l’intero importo verrà rimborsato.