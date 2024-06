La Vitulano Drugstore c5 l’ha riscrittA: è di nuovo in serie A

Lo slogan che ha accompagnato i tifosi a Faenza, presso l’imponente impianto “Palacattani, recita “Riscriviamola”. Si perché la Vitulano Drugstore c5 la serie A l’ha già raggiunta nella stagione 2020/2021, retrocedendo nello stesso anno. Dopo il disastroso anno scorso quest’anno si è partiti con una scelta forte, decisiva: tenere mister David Ceppi che è arrivato nella seconda parte della stagione scorsa è ha avuto pessimi risultati. Non sempre sulla valutazione dei tecnici passa dall’analisi delle sconfitte e dal riconoscimento del suo valore anche contro i suoi risultati. È stata la prima scelte vincente. La squadra il tecnico perugino l’ha designata atleta per atleta, con la sua profonda conoscenza del Futsal non solo nazionale. Confermato solo Michele Murgo di Manfredonia. Il campionato comincia benissimo: sette vittorie nelle prime sette. Il portoghese, Davide Moura, un gigante nelle due fasi e i minutaggi di Michele Murgo sempre i più alti. E poi il “fenomeno”, Ronaldo Cabarcas, imprendibile. Poi i problemi fisici del campione portoghese, classe 1986, le sconfitte contro l’Itria e, soprattutto, contro il Benevento tolgono certezze al gruppo di David Ceppi. Il 19 dicembre arriva Francisco Talierco. Non in tempo per rimediare alla figuraccia di Benevento, l’unica partita sbagliata della stagione che toglie il primato in classifica. Altra scelta vincente. I tre punti persi a Siracusa, contro Citta di Melilli, mettono il Benevento a cinque che alla fine saranno due. I Playoff sono stati il capolavoro tecnico e tattico di David Ceppi, le sue scelte sono state sempre azzeccate: non perde una gara liquidando SS Lazio e Citta di Melilli e si iscrive alla finalissima di Faenza, in diretta Sky Sport. Partita sofferta contro un avversario forte e tecnicamente molto valido. Sipontini in vantaggio fino a nove secondi dalla fine del secondo tempo supplementare quando subisce il 3 a 3. Cinque secondi dopo una conclusione di Diohan Barbieri sfiora il palo. I rigori esaltano il portierissimo Samuele Glielmi che ne para due. I sipontini Talierco, Ronaldo, e Barbieri sono infallibili. Sul destro del giovane Roberto GianPaolo la serie A per la Vitulano Drugstore. Anche lui è freddo e preciso, non sbaglia. Come annunciava lo speaker Sky Sport: “Sono le 17.14, del 2 giugno 2024, la Vitulano Drugstore e il Manfredonia tornano in serie A”.

di Antonio Baldassarre