Ballottaggio, Galli: “Dobbiamo mobilitarci per opporci allo schema proposto dalle sinistre intorno ad un “cavallo di Troia”“

Cari Concittadini,

sono Ugo Galli e sono impegnato nel turno di ballottaggio (si voterà i prossimi domenica 23 e lunedì 24 giugno) che deciderà chi sarà il Sindaco della nostra amata Manfredonia.

Mi rivolgo a Voi, a tutti Voi cittadini che avete a cuore il Futuro della nostra Città e Vi chiedo di andare a votare, di non rinunciare ad essere protagonisti nell’elezione del Sindaco che guiderà Manfredonia nei prossimi anni.

Vi chiedo di esercitare il diritto di voto che è anche dovere di Partecipazione. Siamo tutti coinvolti: nessuno deve voltare le spalle alla Città.

Vi chiedo di sostenermi e di stare insieme per contrastare la nefasta ma concreta possibilità che il Comune sia messo nelle mani di nuovi personaggi dietro i quali si celano antichi burattinai che, per oltre vent’anni, hanno determinato, spesso fallendo, le sorti della Città e che, oggi, si ripropongono per tornare a soggiogare la nostra Manfredonia.

Dobbiamo ricordare cosa racconta la nostra storia amministrativa. Dobbiamo mobilitarci, liberarci e opporci ad uno schema proposto dalle sinistre nuovamente unite, questa volta intorno ad un “cavallo di Troia”.

Non sfugge a nessuno che è proprio quella parte politica ad aver creato i gravi problemi che affliggono la nostra comunità (ne stiamo ancora pagando duramente le conseguenze), eppure si ripropongono per porvi rimedio, ignorando scientemente di essere stati gli artefici di questo disastro.

Il mio appello è rivolto a tutti i cittadini liberali e moderati, identitari e impegnati, alla società civile, ai giovani, a coloro che sono la memoria storica sipontina, alle persone perbene, a tutti coloro per i quali LEGALITÀ, LEALTÀ e TRASPARENZA non sono solo parole ma fari che guidano l’agire.

Mi rivolgo a chi non dimentica come e perché siamo arrivati a questo punto.

Dobbiamo voltare pagina con Fiducia, dobbiamo scrivere una nuova storia di Manfredonia. Dobbiamo ripartire dai valori condivisi e fondanti della nostra comunità. Dobbiamo unire le forze e insieme risollevare le sorti della nostra città. Nessuno deve rimanere indietro, tutti insieme possiamo farcela.