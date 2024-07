L’ing. Lucio Barbaro nuovo dirigente del VI Settore “Urbanistica e Sviluppo Sostenibile”

IL SINDACO

Premesso che:

– con proprio Decreto n. 1 del 27.06.2024 sono stati confermati in via provvisoria gli incarichi dirigenziali dei settori I – II -III – IV – V- VI e dei Servizi;

– con il citato Decreto veniva affidata, tra l’altro, la gestione ad interim del VI Settore “Urbanistica e Sviluppo Sostenibile” all’Ing. Di Tullo Giuseppe, mentre la dirigenza del Servizio “Gestione rifiuti e fonti energetiche” inquadrato nel VI Settore “Urbanistica e sviluppo sostenibile” veniva affidata all’Ing. Tedeschi Rosa;

– l’incarico dell’Ing. Tedeschi Rosa, così come disposto dalla determinazione n. 548 del 29.05.2024 del Dirigente ad Interim della Sezione del personale della Regione Puglia, è cessato in data 28.06.2024;

Considerato che: con determinazione dirigenziale del Dirigente del I Settore “risorse umane e sviluppo economico“ n. 1092 del 26.06.2024, si è disposto di assumere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per la copertura di un posto da dirigente tecnico, l’ing. Barbaro Lucio; con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per dirigente tecnico sottoscritto

tra le parti in data 27.06.2024, l’ing. Barbaro Lucio è stato assunto alle dipendenze del Comune di Manfredonia con decorrenza dal 29.06.2024;

Visto che il comma 10 dell’art. 50 del D. Lgs. n.267/2000 conferisce al Sindaco il potere di attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali;

Visto l’art. 48 del CCNL Area dirigenziale delle Funzioni locali, sottoscritto il 17 dicembre 2020, il quale specifica che “tutti i dirigenti dell’ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

hanno diritto al conferimento di un incarico dirigenziale”;

Rilevato che, nelle more di una complessiva riorganizzazione delle strutture dirigenziali, si ritiene di superare la perdurante dirigenza ad interim del VI Settore, assegnandone la responsabilità al neo dirigente ing. Barbaro Lucio;

Dato atto che il Dirigente ha presentato, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, le autocertificazioni sull’insussistenza delle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al

D.Lgs. n.39/2013; Visto il D. Lgs. n. 165/2001; Visto il CCNL – Area Dirigenza del 17.12.2020;

DECRETA

1. Di conferire in via provvisoria e fino a nuovo provvedimento in materia l’incarico di direzione del VI Settore “Urbanistica e Sviluppo Sostenibile” del Comune di Manfredonia

all’Ing. Barbaro Lucio;

2. Al predetto dirigente sono attribuite le funzioni afferenti alla predetta Struttura cui è assegnato;

3. L’indennità di posizione prevista per le strutture dirigenziali sarà definita sulla base del processo di pesatura da parte del Nucleo di Valutazione.

