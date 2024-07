Manfredonia ospiterà la Festa dell’Unità regionale dal 5 all’8 settembre

Elly Schlein torna in Puglia a settembre per la festa regionale dell’Unità, che si terrà dal 5 all’8 settembre a Manfredonia, mentre il Pd regionale si mobilita per raccogliere le firme necessarie al referendum contro l’autonomia. Ieri si è riunita la direzione regionale dem, per un bilancio elettorale e un calendario degli impegni da assumere per spiegare le ragioni dell’opposizione alla riforma del neoregionalismo.

De Santis ha annunciato che lunedì prossimo, 8 luglio, «costituiremo assieme alle forze politiche, ai sindacati e alle associazioni il comitato per il referendum contro l’autonomia differenziata: raccoglieremo firme in tutti i Comuni pugliesi, in quella che sarà una nuova estate militante». Parallelamente, ha spiegato il segretario dem, «verranno depositati dal presidente Emiliano e dalla presidente Capone due quesiti per far chiedere il referendum dalle cinque Regioni governate dal centrosinistra».

Martedì 9 luglio, poi, «in Consiglio regionale ripartirà la nostra battaglia per approvare la legge regionale contro la violenza di genere e l’omostransfobia».

Il bilancio delle elezioni europee e comunali

Nel corso della direzione regionale del Pd pugliese, De Santis ha fatto il punto sui risultati ottenuti nell’ultima tornata elettorale. «Per il Pd – ha affermato il segretario – il risultato delle europee in Puglia è stato senza precedenti. Per la prima volta – ha aggiunto – alle elezioni europee il Pd pugliese ha superato la percentuale di consensi ottenuti a livello nazionale. Dopo l’Emilia Romagna, la Puglia è stata la Regione dove i democratici hanno raccolto più consensi. A Bari città il Pd ha raggiunto il miglior risultato della storia del centrosinistra nella città: un elettore su due ha scelto di votare il nostro partito alle elezioni europee. Antonio Decaro ha raccolto oltre 500mila preferenze nel Mezzogiorno di cui più di 350mila in Puglia. Un risultato personale e collettivo incredibile. Passando alle elezioni amministrative su 12 grandi Comuni al voto, il centrosinistra vince in 7 e in 10 il Pd è la prima forza politica nelle città».

Foto De Nittis