Eccellenze, film, cultura e libri nell’estate sipontina

Come ogni anno l’estate manfredoniana, con programmazioni ad anni alterni viste le mirabolanti vicende politiche, viene allietata dalle iniziative private. Ci riferiamo all’appena trascorso Festival delle Terre d’Acqua, nato per celebrare le bellezze e le risorse del nostro patrimonio naturalistico con le sue due cerimonie di premiazione, i Destination Marketing Awards , premio con cui vengono celebrate quelle figure professionali che contribuiscono allo sviluppo della destinazione Puglia, e il Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi che da 31 anni celebra quei talenti che hanno dato lustro al nostro territorio. Due serate ricche di ospiti d’eccezione, comici e musica in un connubio di alto livello nella splendida cornice di piazza Falcone e Borsellino, con il porto Marina del Gargano come sfondo. Il 26 luglio seguirà il Premio Argos Hippium che, anch’esso da 30 anni, nel Parco Archeologico di Siponto, premia chi si è distinto della Provincia di Foggia. Due grandi eventi che uniscono allo spettacolo la conoscenza e la valorizzazione di eccellenze locali che portano in alto il nome della Puglia, non solo nel resto d’Italia ma anche nel mondo. Un modo per rendere grazie a quanti si impegnano per rendere questo mondo migliore, che siano essi imprenditori, avvocati, scienziati, attori o cantanti e per dare un segno di quanto la loro terra li apprezzi. Non mancheranno, nella calda estate che ci aspetta, una nuova edizione di Corto e Cultura nelle mura di Manfredonia, (vedi l’articolo a pag. ) il Film Festival che da 17 anni porta a Manfredonia attori e sceneggiatori provenienti da tutto il mondo dando loro la possibilità di conoscere e apprezzare le nostre meraviglie naturalistiche e paesaggistiche che spesso vengono utilizzate come set di importanti film d’autore. Torna sulla terrazza di Piazzetta Mercato, per il quarto anno, anche la Rassegna letteraria Liberi Libri. Nata in sordina è diventata un evento culturale atteso ed apprezzato presentando esclusivamente libri di autori locali che non rientrano nei grandi circuiti letterari. Tutte valide e lodevoli iniziative che arricchiscono le serate estive manfredoniane rendendole interessanti. In attesa che la nuova amministrazione, appena insediata, si organizzi per offrire a turisti e manfredoniani un’estate ancora più ricca di incontri, spettacoli e attività che attirino quanti scelgono Manfredonia per le loro vacanze sul Gargano.

Mariantonietta Di Sabato