Saranno smantellati i nastri trasportatori del Porto di Manfredonia … la fine di uno scempio

L’idea che gli individui eccezionali plasmino la storia mentre coloro che sono meno degni la danneggino è un tema ricorrente nel pensiero storico e filosofico. La vicenda dei nastri trasportatori di Manfredonia è intricata e di quelle che mortificano i territori; un esempio significativo di inefficienza e sprechi pubblici in Italia. L’opera, progettata negli anni ’70, aveva l’obiettivo di migliorare la logistica portuale della città, sostituendo i mezzi su gomma per il trasporto delle merci dal porto all’interno del territorio, creando un collegamento funzionale con lo snodo ferroviario. Tuttavia, l’impianto non è mai entrato in funzione e ha sofferto di abbandono e mancato collaudo. Negli anni, sono emerse numerose criticità e vicende giudiziarie legate all’infrastruttura. L’inchiesta “Nastri d’oro” di Manfredonia ha avuto origine nel 1992 e ha coinvolto importanti esponenti politici e imprenditoriali della regione Puglia. L’indagine riguardava presunte tangenti legate all’assegnazione di un appalto da 78 miliardi di lire per la costruzione di nastri trasportatori nel porto industriale di Manfredonia, assegnato all’azienda “Emit” di Milano. Il processo di primo grado, iniziato nel 1996, si è concluso nel 2004 con nove condanne e sette assoluzioni. Tuttavia, il processo d’appello ha subito numerosi ritardi e si è concluso solo nel 2010. In appello, alcune condanne sono state confermate, ma con riduzioni di pena, mentre altre persone sono state assolte, tra cui l’ex ministro socialista Rino Formica. La vicenda ha messo in luce le difficoltà e i ritardi del sistema giudiziario italiano, con il processo che è durato quasi due decenni prima di giungere a una conclusione definitiva. Nel 2018, una commissione di esperti confermò l’inutilità dell’infrastruttura e ne suggerì la rimozione totale. Tuttavia, il processo di rimozione è stato complicato da contenziosi legali e questioni di finanziamento. Il ruolo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSP MAM) e del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale (ASI) nello smantellamento dei nastri trasportatori di Manfredonia è stato cruciale per gestire e risolvere i problemi legati a questa infrastruttura ormai obsoleta. Due nomi che hanno reso possibile l’epilogo di questa vicenda, ancora in corso, sono Ugo Patroni Griffi, ex Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, e Agostino De Paolis, Presidente del consorzio ASI, capofila di due enti che hanno dialogato in modo significativo per la risoluzione del problema. Determinante il ruolo della Regione Puglia di Michele Emiliano che ha sburocratizzato e sostenuto in tutti i modi la risoluzione della complessa questione. I nastri trasportatori, della lunghezza di circa 2,5 km, non sono mai entrati in funzione e hanno rappresentato solo un ostacolo significativo per l’operatività portuale. La loro rimozione consentirà il ripristino funzionale del porto alti fondali, finanziato con 120 milioni di euro, ed è necessaria per lo sviluppo dei traffici portuali e per consentire nuovi investimenti. Il ripristino della connessione ferroviaria, noto come linea Frattarolo, collegherà il porto alla linea ferroviaria adriatica e tirrenica, migliorando l’accessibilità portuale e la logistica delle merci. Questa infrastruttura è finanziata con 80 milioni di euro provenienti dal programma di interventi infrastrutturali sinergici e complementari al PNRR e 41 milioni di euro in attuazione delle misure previste dal PNRR per le Zone Economiche Speciali (ZES). Con questi interventi, il Porto di Manfredonia si prepara a diventare un hub strategico per la logistica e il trasporto merci, con benefici, si spera, significativi per l’economia regionale e nazionale. I neoeletti, Domenico La Marca, sindaco di Manfredonia, e il Contrammiraglio Vincenzo Leone, commissario straordinario dell’Autorità di Sistema del Mare Meridionale, saranno sentinelle di questo momento storico che risolve uno scempio sociale causato da pochi a discapito di molti.

di Raffaele di Sabato