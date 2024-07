Patrizia Piemontese, nuovo Presidente del Rotary Club Manfredonia

Lo scorso 5 luglio si è tenuto il “Passaggio del Martelletto” tra il Presidente uscente del Rotary Club Manfredonia 2023/2024, Lorenzo Mantuano e Patrizia Piemontese che ricoprirà la carica nell’anno sociale 2024/2025. Nella splendida cornice del Regio Hotel Manfredi si è tenuta la rituale cerimonia in cui il Presidente uscente passa il Collare e consegna il distintivo al Presidente subentrante. Alla cerimonia hanno presieduto l’ Avv. Luigi Miranda, Assistente del Governatore 2023/24, la dott.ssa Mina Leccese, assistente governatore 24/25, il dott. Pasquale Frattaruolo segretario e la prof.ssa Lina Giordano, Prefetto. Molto sentito e toccante il discorso, tenuto dopo la cerimonia, da Patrizia Piemontese, che ha dichiarato di sentirsi “rotariana da sempre, con l’afflato verso il bene, del cercare l’altro, del fare della vita un qualcosa di speciale”. Il nuovo Presidente ha illustrato il suo programma, da svolgere con tutta la squadra dei Rotary di Manfredonia. Un programma che comprende azioni nei confronti dei bambini e dei giovani, a salvaguardia della legalità, ma anche di tutela della diversità. Azioni strettamente legate a temi come l’energia e la tutela ambientale. Inoltre, una serie di iniziative porteranno al gemellaggio, sotto l’egida di San Michele, con i Rotary Club della Sacra di San Michele in Val di Susa ed Avranches. E infine, un importante convegno in tema di sincretismo religioso e culto micaelico in collaborazione con la Società di Storia Patria di Puglia. Un programma ambizioso per il quale non possiamo che dare tutto il nostro appoggio al nuovo Presidente del Rotary Club Manfredonia.

di Mariantonietta Di Sabato