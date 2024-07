Per mano e per sempre di Matteo Borgia, seconda serata di Liberi Libri

Il romanzo Per mano e per sempre di Matteo Borgia animerà la seconda serata della Rassegna Letteraria dell’estate sipontina, a presentarlo sarà Vincenzo Di Staso. L’appuntamento del 29 luglio è alle ore 19:30 presso la terrazza della sede dell’ITST in Piazzetta Mercato. Vi aspettiamo.

Il volume presentato narra la storia di un’amicizia tra due bambini, figli di due famiglie emigrate a Torino all’inizio del Novecento, per motivi diversi, una dalla Sicilia e l’altra dal Friuli. Un legame che si consolida per strada, nella “banda” di ragazzini di cui lei è leader indiscussa e nella quale lui vive al riparo dal bullismo di cui viene fatto continuamente oggetto per via della sua diversità, presunta o reale. Tutto fila liscio e i due ragazzi crescono, sempre tenendosi per mano, prendendosi cura uno dell’altra, attraversando momenti difficilissimi, dalla guerra alla catastrofe dell’influenza “spagnola”, fino a quando non scatterà una scintilla – l’amore, carnale, passionale – che complicherà parecchio la loro relazione. Ad un tratto si è proiettati nella Torino industriale del boom economico, dove due ragazzini, provenienti da famiglie diversissime tra loro, si incontrano sui banchi di scuola, stabilendo un bellissimo rapporto di amicizia che li accompagnerà fino alla gioventù, mano nella mano, quando scopriranno di essere innamorati l’uno dell’altra. Anche in questo caso l’amore, anziché far evolvere il rapporto, finisce con l’ostacolare il raggiungimento della felicità. Due storie parallele, perfettamente sovrapponibili, eppure apparentemente distinte tra loro, lontane nel tempo, che svelano progressivamente inaspettati tratti comuni e finiscono col fondersi e confondersi, fino all’epilogo misterioso e sorprendente, quando domande inespresse e vicende inesplicabili prenderanno la via della loro naturale (o soprannaturale) definizione. Chissà se l’amore potrà, finalmente, superare le barriere delle paure e dei sensi di colpa.