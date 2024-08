Calici di Puglia a Manfredonia il 9 agosto

Calici di Puglia prenderà il via il prossimo 9 agosto dalle ore 19.30 proprio a Marina del Gargano, più precisamente sulla romantica Passeggiata dell’amore.

“Saranno presenti oltre 100 etichette dei vini più prestigiosi della Puglia, avremo delle eccellenze del nostro territorio come D’Araprì e Pisan Battel a disposizione dei partecipanti all’evento, a dimostrazione che il vino, come tutti i prodotti della terra, possono essere volano per il turismo” prosegue il presidente De Meo, dichiarando inoltre che “L’evento vede la partnership di AIS, Associazione Italiana Sommelier, e di Slow Food di Manfredonia. Questa è una squadra che proietta l’evento verso un grande risultato. Prevista una grandissima partecipazione di pubblico”.

Alla conferenza stampa era presente anche Francesco Schiavone, assessore al Turismo (e alle opere pubbliche): “Siamo stati nominati solo da pochi giorni, ma siamo già al lavoro per stilare un cartellone di eventi per il mese di agosto.

Nella giornata di oggi (ieri ndr 31 luglio) abbiamo nominato il presidente della Festa Patronale: la scelta è ricaduta su Stefania Fortunato, che ora formerà il comitato per dare il via ai lavori per le celebrazioni in onore della Santa Patrona. Non potevamo esimerci, inoltre, dal dare il nostro sostegno ad un evento quale Calici di Puglia che si appresta a diventare un evento cardine dell’estate di Manfredonia. La sinergia tra tutti gli stakeholders della città è fondamentale per rilanciare la città dal punto di vista turistico. Manfredonia deve essere competitiva e presentare un’offerta turistica valida.”

Presente anche Matteo Gentile assessore allo sviluppo economico della città sipontina: “Secondo le statistiche una delle leve principali per la scelta di una meta turistica è quella del buon cibo. Il turista sceglie la propria vacanza in base a dove sà di poter mangiar bene, ed è per questo che Calici di Puglia si incastra perfettamente nella proposta turistica di Manfredonia, una grande selezione di vini della nostra terra associata ad una selezione di Food di eccellenza svolta da Slow Food Manfredonia.

Sempre a proposito di Slow Food l’assessore Gentile sottolinea che: “Sarebbe importante iniziare insieme un percorso di valorizzazione dei prodotti tipici locali a partire dalla Seppia di Manfredonia.“

Per finire è intervenuto Antonio Lauriola di Slow Food Manfredonia, che racconta il grande lavoro di selezione svolto per l’evento Calici di Puglia 2024: “All’interno del percorso di Calici di Puglia 2024 saranno allestiti degli stand gastronomici da cuochi, produttori e osti del territorio pugliese selezionati all’interno dell’Alleanza dei Cuochi di SlowFood, a cui si aggiungeranno le proposte gastronomiche di street food dei piu importanti locali di Manfredonia. Abbiamo svolto già un’attento lavoro di selezione per prestigiosi eventi simili sul Gargano, ancor più stimolante poterlo fare per questa città. La presidentessa nazionale Barbara Nappini di Slow Food nella giornata del 30 Luglio ha fatto visita proprio alla condotta di Manfredonia a dimostrazione del grande lavoro che Slow Food di Manfredonia sta svolgendo.”

Grande attesa, dunque, per l’evento Calici di Puglia il prossimo 9 agosto sul Porto Turistico di Manfredonia, che ha il patrocinio del Comune di Manfredonia, ARET Pugliapromozione, Gal DaunOfantino, Touring Club Italiano, Teatro Pubblico Pugliese.

Per partecipare all’evento bisogna acquistare un Ticket del valore di 18 euro che permetterà ai visitatori di degustare quattro calici di vino ed una degustazione di olio.