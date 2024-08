Mercoledì 21 agosto a Manfredonia la presentazione del progetto COSTA

Mercoledì 21 agosto alle ore 18:30 presso il Centro Nautico Sportivo il Mandracchio di Manfredonia avrà luogo la conferenza stampa dove sarà dettagliato il progetto Costa dell’area garganica, alla presenza dei componenti della rete e di Emanuele PepeDirigente del Servizio inclusione sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alle povertà e Asp del Dipartimento Welfare della Regione Puglia. Un progetto sperimentale per dare vita, soprattutto nelle zone costiere, a comunità turistiche ospitali, attraverso il potenziamento e la realizzazione di servizi e attività inclusive e accessibili, rivolte alle persone con disabilità e non solo. Fare rete tra operatori turistici, enti del terzo settore ed enti pubblici per valorizzare ancora di più le bellezze della Puglia e renderle accessibili a tutti, indipendentemente da età, mobilità o capacità. La presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, Regione Puglia e l’agenzia regionale del turismo Puglia Promozione, hanno avviato il percorso di attuazione del progetto Costa per finanziare progetti di rete pilota che disegnino, lungo tutta la regione, comunità accessibili e un nuovo modo di fare le vacanze in Puglia, senza barriere. 44 i progetti candidati, 41 ammissibili, 27 idonei, 57 comuni pugliesi coinvolti, 7 i progetti beneficiari tra i quali quello dell’area garganica dal titolo: “Mare senza limiti: oltre le barriere culturali, ambientali e generazionali, per viaggiare e vivere in salute, superando la disabilità”, proposto dall’Associazione di promozione sociale GARGANO CULTURA & SPORT, ente di terzo settore del comune di Manfredonia. 12 i comuni coinvolti nella rete del progetto della Montagna del Sole: Manfredonia, Foggia, Zapponeta, Mattinata, Monte Sant’Angelo, San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, Peschici, Rodi Garganico, Cagnano Varano, Ischitella e Vico del Gargano. I tre porti turistici del Gargano: Manfredonia, Vieste e Rodi Garganico. Università e Camera di Commercio di Foggia, Parco Nazionale del Gargano, enti di terzo settore, società turistiche e sportive. 35 i componenti della rete che si costituiranno in ATS (Associazione Temporanea di Scopo) mercoledì 21 agosto alle ore 15:30 presso l’aula consiliare del Comune di Manfredonia.

GARGANO CULTURA & SPORT Aps-Ets