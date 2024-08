La politica sociale dei territori crea il Progetto C.Os.T.A

Fare rete tra operatori turistici, enti del terzo settore ed enti pubblici (a partire dai Comuni) per valorizzare ancora di più le bellezze della regione Puglia e renderle accessibili a tutti, indipendentemente dall’età, mobilità o capacità. Questo è l’obiettivo partito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ministero per la disabilità) che ha incaricato la Regione Puglia con i Dipartimenti, Welfare e Turismo-Cultura, in sinergia con Puglia Promozione (Agenzia Regionale del Turismo), che hanno avviato il percorso di attuazione del Progetto C.Os.T.A. Comunità accessibili e un nuovo modo di fare le vacanze in Puglia, senza barriere. A partire dal mare, per arrivare ai borghi e alle aree dell’entroterra. L’associazione GARGANO CULTURA & SPORT di Manfredonia partecipa al bando e crea una rete composta da 12 comuni: Manfredonia, Foggia, Mattinata, Zapponeta, San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo, San Marco in Lamis, Ischitella, Rodi Garganico, Peschici, Vico del Gargano e Cagnano Varano. Vicino al progetto anche il comune delle Isole Tremiti. Aderiscono anche la Camera di Commercio, l’Università di Foggia e il Parco Nazionale del Gargano. Presenti i tre porti turistici del promontorio del Gargano: Rodi Garganico, Vieste e Manfredonia. Per il mondo del turismo e del terzo settore aderiscono: la cooperativa Emmaus, l’associazione Note a Margine, l’agenzia viaggi Karibuni, Angeli 2021, Regio Hotel Manfredi, lido del Sole e lido Aurora di Manfredonia, la scuola di vela Gargano Sailing Club, l’ITST Academy Puglia, la Proloco di Manfredonia, l’associazione Padma Yoga&Benessere, Smart Lab, l’associazione di guide turistiche Dauniatur, l’associazione Pesca Senza Barriere, la fondazione Premio Re Manfredi, il Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa e la Croce Rossa Italiana sezione di Manfredonia. Mercoledì 21 agosto, nell’aula consiliare del comune di Manfredonia la costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo a cura del Notaio Michela Arena che ha svolto uno straordinario lavoro di garanzia del rispetto delle norme costitutive societarie. Mare senza limiti: oltre le barriere culturali, ambientali e generazionali, per viaggiare e vivere in salute, superando le disabilità, è il titolo del progetto che partirà operativamente nella prima settimana di settembre per concludersi nella prima decade di febbraio 2025. Il progetto sperimentale vuole, partendo dalle iniziative pianificate, comprendere quanto i territori sono organizzati per diventare vere comunità accessibili, individuando i fabbisogni per la composizione di un piano di offerta turistica accessibile. Le proposte pianificate dalla GARGANO CULTURA & SPORT spaziano dalla vela, al sup, kayak, yoga, alle immersioni, passando per visite guidate sulla costa garganica e nel lago di Varano fino a spostarsi nell’entroterra del Parco Nazionale del Gargano. I trasporti pubblici e privati presenti nei nostri comuni sono adeguati ad accogliere tutti? Inclusione delle persone con disabilità mediante tirocini ed esperienze formative. Strutturare un piano per lo sviluppo della segnaletica locale per migliorare l’informazione. Una società evoluta non si distrae verso i disagi che quotidianamente vivono le persone con difficoltà motoria e cognitiva. Il governo nazionale e la regione Puglia su questo fronte sono molto concentrati, attrezzandosi per migliorare lo stile di vita di chi vive quotidiane difficoltà. Tutti i comuni e le organizzazioni che hanno aderito al progetto C.Os.T.A hanno manifestato una grandissima sensibilità verso il tema perché ognuno di loro opera instancabilmente per produrre politica sociale, lavoro e servizi in sintesi benessere, e questo rende ognuno di loro straordinariamente speciale, perché piccole azioni possono produrre felicità a chi ne è alla disperata ricerca.

info: progettocostagargano@gmail.com