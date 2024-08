“Torna l’incubo Energas: non ci resta che tornare in piazza“

Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso in appello presentato dal Comune di Manfredonia, dalla Lipu coadiuvata dal Caons contro il parere ambientale positivo rilasciato all’epoca al progetto del mega deposito di GPL. della società EnergasQ8

Noi associazioni e movimenti, che da più di 25 anni lottiamo incessantemente contro ENERGAS per motivi ambientali, di sicurezza, nonché economici e sociali abbiamo affidato alla politica il compito di difenderci dalla sciagura rappresentata dal mega deposito con manifestazioni, Sit-in, abbiamo prodotto decine e decine di dossier e centinaia di documenti per ribadire il nostro No che è il No dell’intera città, come il referendum del 2016 ha ben sottolineato con circa il 97% di NO al deposito Energas.

Nel ribadire i nostri No netti e inderogabili, come da documento allegato “Le ragioni del No Energas” inviato a tutte le autorità nazionali e regionali , annunciamo la mobilitazione in piazza del popolo dal 26 agosto tutte le sere dalle 19.00 alle 22.00 per ribadire che non accetteremo mai di svendere l’amata Manfredonia a una multinazionale che vuole devastare il nostro mare e mettere a repentaglio la nostra vita e la nostra salute senza poter opporre più alcun limite.

Vi aspettiamo! Solo insieme possiamo sconfiggere il “Drago”!

LIPU Puglia Presidente Enzo Cripezzi;

Associazione Politico Culturale Manfredonia Nuova, Presidente Iolanda D’Errico;

Italia Nostra Gargano terre dell’Angelo, Presidente Michele Conoscitore;

Gioia Sforza in qualità di Consigliere Nazionale di Italia Nostra

Caons, Comitato associazioni operanti nel sociale, Presidente Starace Matteo;

Coordinamento Salute e Ambiente, Presidente Maria Rosa Porcu;

UCIIM: Unione Cattolica Insegnanti Presidente Arcangela Bisceglia;

AMCI: Associazione Medici Cattolici Italiani Il Presidente Giuseppe Grasso;

Operatrice Turistica Manfredonia Vittoria De Salvia;

Magliette Bianche, Portavoce Luigi Starace;

CittadinanzaAttiva, Referente per Manfredonia Eleonora Pellico;

Europa Verde -Verdi Manfredonia, Cooportavoce Alfredo De Luca e Innocenza Starace;

Fareambiente Puglia, Il Presidente Francesco Bacchelli

Cooperativa Pescatori Sirio, La Presidente Michela Di Candia

YACHTING CLUB “Marina del Gargano” Presidente Luigi Tridello

ISDE sezione provincia di Foggia, Presidente dott. Renato Samarco;

Circolo Unione Manfredonia , Presidente Ugo Galli;

Corpo volontari CIVILIS-ispettori Ambientali Territoriali Giuseppe Marasco;

Società Gespo S. r. l. Società concessionaria del Porto Turistico “Marina del Gargano” Legale rappresentante Sig. Ciro Gelsomino;

ASSOCIAZIONE DAUNIA TUR APS, Presidente Giuseppe Frattarolo;

Associazione “Strada Facendo, Presidente Maria Teresa Fabrizio;

UnionImprese Italia Manfredonia, Rappresentante protempore.