Domenica 1 settembre prima manifestazione del Beach Hockey Cup Maria S.S. di Siponto

Domenica 01 settembre si svolgerà presso il Lido Adriatico in Siponto, in collaborazione con la Federazione Italiana Hockey e il Comitato Regionale Hockey Puglia e il Comitato Festa Patronale la prima manifestazione del Beach hockey Cup Maria S.S. di Siponto.

Evento promozionale per la diffusione di uno sport cosiddetto minore nella nostra città e Provincia.

Fortemente voluto dal referente Provinciale Hockey Giovanni COTUGNO e dal presidente Regionale Fernando DE LUCA, la manifestazione avrà inizio alle ore 11,00 ed è aperta a tutti.

Si ringrazia il Lido Adriatico e i bagnini per la loro disponibilità’, il panificio SAN PIO di Michele Paglione, il Ristorante SEASHELL e Mary Fabrizio, il delegato allo Sport del Comune di Manfredonia Nicola Mangano e il Comitato Festa Patronale.

Il Beach Hockey nasce in Italia nel 2007 da un’idea dell’attuale presidente federale Sergio Mignardi, allora responsabile del Settore Promozionale FIH. L’obiettivo era di promuovere l’hockey prato sulle spiagge, luogo ottimale per coinvolgere i presenti per il semplice fatto di trovarsi in un luogo dove la novità, lo spettacolo e le attrezzature attiravano automaticamente l’attenzione dei bagnanti.

Oggi, l’enorme campo gonfiabile è già di per se un’attrazione per chi si trova nei paraggi. La valenza promozionale, con il tempo, ha aperto le porte a una versione più agonistica, complice l’attività internazionale (nel frattempo divenuta ufficiale). Oggi esistono due versioni: una 3 contro 3 promozionale ed una 5 contro 5 agonistica.

Giovanni Cotugno