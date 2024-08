Feste de l’Unità: dal 30 agosto all’1 settembre la provinciale a Torremaggiore, dal 5 all’8 settembre la regionale a Manfredonia. I programmi completi

Per Pierpaolo d’Arienzo, Segretario provinciale del Partito Democratico di Foggia – “È un’estate militante importante quella del Partito Democratico. Stiamo terminando la raccolta delle firme contro l’autonomia differenziata e ci apprestiamo a celebrare il momento importante per tutti quanti noi che sono le feste de l’Unità, in particolare la festa provinciale che si terrà a Torremaggiore dal 30 agosto all’1 settembre e la festa regionale che quest’anno si terrà a Manfredonia dal 5 all’8 settembre. Un momento importante per tutti noi che riconosce alla nostra Federazione anche un ruolo importante nello scenario politico dell’intera regione Puglia”.

Giovedì 5 settembre si apre la Festa regionale del Pd a Manfredonia. “Importanti i dibattiti, a partire dalla prima giornata in cui sarà qui con noi la segretaria nazionale Elly Schlein. Poi continueremo nelle giornate con i dibattiti dedicati al lavoro, alla sanità, alla autonomia differenziata fino al ruolo del Partito Democratico nello scenario politico futuro, quindi il campo largo e le strategie politiche da mettere in campo per sconfiggere questa destra” – aggiunge d’Arienzo.

Per il segretario provinciale si tratta di – “Giornate ed eventi importanti a cui saranno chiamati a partecipare tanti cittadini: con loro vogliamo costruire il dibattito futuro per il buon governo non solo della Capitanata, ma anche della regione Puglia e dell’Italia”.

DAL 30 AGOSTO ALL’1 SETTEMBRE FESTA UNITÀ PROVINCIALE A TORREMAGGIORE – Dibattiti, confronto, eventi, musica, enogastronomia. Venerdì 30, sabato 31 e domenica 1 settembre, in Corso Italia a Torremaggiore, si terrà la Festa de l’Unità provinciale promossa dal circolo cittadino e dalla Federazione provinciale del Partito Democratico. Francesco Boccia e Raffaele Piemontese tra gli ospiti. “Autonomia differenziata: attacco alla Costituzione italiana”, “esperienza di buon governo de centro sinistra in Puglia” e “chi dice donna dice dono” i temi.

Per Lucia Di Cesare, Segretaria Circolo PD Lavacca e Lamedica di Torremaggiore – “È un grande onore ospitare la Festa Provinciale de l’Unità, con l’obiettivo di costruire comunità sulla base di valori che uniscono, in un territorio, quello di Capitanata, desideroso di nuovo rilancio. Ne ragioneremo insieme a tutti gli ospiti che avremo il piacere di accogliere e che a vario titolo sono impegnati in questa sfida. Senza dimenticare la gioia di condividere momenti di intrattenimento riservati a tutti: bambini, famiglie, giovani e pubblico evergreen”.

DAL 5 ALL’8 SETTEMBRE FESTA UNITÀ REGIONALE A MANFREDONIA – Dal 5 all’8 settembre la Festa regionale de l’Unità si terrà a Manfredonia, in Piazzale Ferri, e sarà un’occasione ricca di incontri, dibattiti e attività per tutti i partecipanti.

Tra i protagonisti ci saranno la Segretaria nazionale del PD Elly Schlein, i parlamentari pugliesi Lacarra, Pagano e Stefanazzi, Andrea Orlando, Marco Saracino, Loredana Capone, il neo Sindaco di Bari Vito Leccese, Michele Emiliano, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, Beatrice Lorenzin, Marina Sereni, Nicola Zingaretti, Francesco Boccia, Debora Serracchiani, Nichi Vendola e Antonio Decaro. Saranno presenti anche esponenti di altre forze politiche come Maria Elena Boschi, Teresa Bellanova, la neo Presidente della Sardegna Alessandra Todde e il vice Ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto.

