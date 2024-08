Management aziendale: nominato il nuovo Direttore dell’Area Gestione Risorse Umane Asl Fg

L’area Gestione Risorse Umane della ASL Foggia ha un nuovo Direttore.

A conclusione della procedura di avviso pubblico, con delibera n. 1.129 del 29 luglio scorso è stato conferito l’incarico quinquennale al dott. Salvatore D’Agostino.

Dal prossimo 1 settembre, la Struttura Complessa tornerà ad avere un direttore incaricato, figura apicale che mancava dal 1 dicembre 2023, data di pensionamento della precedente direttrice.

Quattro i candidati all’avviso. D’Agostino è stato selezionato a seguito della valutazione comparativa dello specifico percorso professionale e formativo nel settore di competenza dell’incarico in oggetto e dell’espletamento del colloquio.

Cinquantacinquenne foggiano, Salvatore D’Agostino torna in ASL Foggia dopo sei anni di dirigenza al Policlinico Riuniti del capoluogo dauno.

Alle spalle, una lunga esperienza negli enti locali, prima come Vice Segretario Generale del Comune di San Ferdinando di Puglia, poi nella Provincia di Foggia, inizialmente in qualità di Funzionario della Segreteria Generale, successivamente come dirigente nel Settore Avvocatura, Appalti e Contratti.

Con il conferimento dell’incarico di Direttore dell’Area Gestione Risorse Umane, è in via di completamento l’organigramma delle aree amministrative.

Dal suo insediamento, la Direzione Strategica ha, infatti, incaricato altri tre Direttori di Area.

Dal 16 agosto 2023 la “Gestione del Patrimonio” è diretta dal dott. Donato Marzano.

Dal 1 settembre 2023 l’ing. Marcello Tedone è alla guida della “Gestione Tecnica”.

Più recente, infine, la nomina della dott.ssa Angelica Mirizzi al “Coordinamento Sociosanitario”, incaricata dal 1 giugno 2024.

Provenienti dalla dirigenza interna, Marzano e Mirizzi si sono formati in ASL Foggia dove hanno acquisito, negli anni, sempre maggiore professionalità e competenze.

Marcello Tedone è approdato alla ASL Foggia dopo una esperienza ventennale come dirigente alla ASL BT, specializzandosi, soprattutto, nel settore dei lavori pubblici, con particolare riguardo per quelli finanziati con fondi nazionali ed europei.

“La Direzione Strategica – dichiara il Direttore Generale Antonio Nigri – esprime il proprio ringraziamento ai lavoratori dell’Area Gestione delle Risorse Umane che, in questo lunghissimo periodo, hanno garantito la continuità delle attività con professionalità e dedizione”.