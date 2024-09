Festa Unità regionale a Manfredonia, Schlein: “Vicenda Sangiuliano imbarazza Paese, non si capisce perchè Meloni abbia respinto dimissioni“

Qui per ribadire ancora una volta il nostro no all’autonomia differenziata che spacca il Paese.

“Penso che la vicenda Sangiuliano-Boccia abbia già imbarazzato a sufficienza questo Paese”. Lo ha detto alla festa dell’Unità della Puglia in corso a Manfredonia la segretaria del PD Elly Schlein in riferimento alle polemiche che hanno travolto il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano. “Mi chiedo – ha continuato la segretaria – per quale ragione Giorgia Meloni abbia respinto le dimissioni di Sangiuliano che erano probabilmente il primo atto opportuno del ministro da quando si è insediato”. E poi ha aggiunto: “In questo momento non c’è un governo, ma una saga di Beautiful”.