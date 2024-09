La Vela giovanile fa tappa a Vieste: Comune Europeo dello Sport 2025

Gargano Sailing Club SSD, in collaborazione con la Lega Navale di Vieste e l’associazione Sosandra, organizzano uno stage di vela giovanile che si terrà dal 20 al 22 settembre 2024 a Vieste, gioiello della costa garganica. Questo evento rappresenta un’importante occasione per promuovere lo sport della vela tra i giovani, coinvolgendo i ragazzi della Gargano Sailing Club e quelli di tutti i circoli dell’VIII zona FIV (area Puglia), oltre a tutti i giovani del Gargano interessati ad avvicinarsi a questo sport. Vieste si sta preparando a diventare un punto di riferimento internazionale per lo sport, il turismo sostenibile e la tutela dell’ambiente, e nel 2025 sarà nominata Comune Europeo dello Sport. Gli allenatori che guideranno il raduno saranno Michelangelo Del Bravo e Marco Rinaldi, esperti nella preparazione di equipaggi per le classi optimist e 420, allenatore riconosciuti a livello internazionale. Gli obiettivi dello stage sono: la messa a punto delle barche per una migliore ergonomia in acqua, perfezionamento della conduzione in diverse andature, esecuzione di giri di boa, strategie di partenza e lettura del campo di regata. L’attività prevede sessioni sia a terra che in acqua, con briefing per spiegare il programma della giornata e debriefing per analizzare i progressi e le possibilità di miglioramento delle manovre, per massimizzare l’efficacia formativa dell’evento.

Per info mandare una mail a: velagargano@gmail.com.

Iscrizioni aperte fino al 14 settembre 2024.