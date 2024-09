Etica, tecnologia e sicurezza: il futuro del Consulente del Lavoro. Dal 19 al 21 settembre a Vieste

“Etica, Tecnologia e Sicurezza: Il Futuro del Consulente del Lavoro” è il titolo della 3^ edizione di #GarganoInFormazione, l’evento formativo organizzato da Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro, ANCL (Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro) Foggia e ANGCL (Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro) Foggia in programma dal 19 al 21 settembre a Vieste, presso il Pizzomunno Vieste Palace Hotel.

All’evento di rilevanza nazionale parteciperanno numerosi ospiti, tra cui dirigenti nazionali e regionali dei Consulenti del Lavoro, rappresentanti dell’imprenditoria, associazioni di categoria e sindacali, autorità politiche regionali e locali.

«Per tutti i consulenti del lavoro è un appuntamento formativo importante, che permette di essere aggiornati su tematiche attuali e imprescindibili. Crediamo molto nel valore della formazione continua e nel confronto con esperti sulle diverse tematiche perché questo ci consente di lavorare al meglio», sostiene il presidente dell’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro Massimiliano Fabozzi.

La tre giorni sarà una full immersion nella formazione sui temi del lavoro, della legalità e dell’innovazione.

Si parte giovedì 19 settembre alle ore 15.00 con i saluti istituzionali del Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro Massimiliano Fabozzi, del Presidente ANCL UP Foggia Fabrizio Solomita, del Presidente Nazionale ANCL Dario Montanaro, del Presidente Regionale ANCL Puglia Crocifisso Baldari e del Presidente della Consulta Regione Puglia Francesco Longobardi.

A seguire ci sarà la tavolo rotonda “Conosciamo ASRI”, la Scuola di Relazioni Industriali voluta dall’ANCL che vuol essere un luogo di cooperazione e confronto tra parti sociali e teorici e tecnici del diritto, per realizzare un punto di incontro comune che possa divenire un incubatore di idee e buone prassi funzionali alla crescita e al rafforzamento del sistema della contrattazione collettiva. Se ne parlerà con Dario Montanaro, Presidente Nazionale ANCL; Cecilia Catalano, Membro Centro Studi Nazionale ANCL; Antonio Metauro, Presidente Confcommercio Foggia; Gianni Palma, Segretario Generale CGIL Foggia e Carla Costantino, Segretario Generale CISL Foggia.

Alle 16.30 è previsto un approfondimento generale sui progetti ANCL, in particolare sulle attività con l’ufficio legale ed i rapporti con le software house. A parlarne saranno Enrico Vannicola, componente Ufficio di Presidenza Nazionale ANCL; Annalisa Borghi, Presidente ANCL UP Bologna; Maria Faranda, Presidente ANCL UP Messina; Federica Lattanzi, Presidente ANCL UP Macerata; Fabrizio Solomita, Presidente ANCL UP Foggia e Valentina Carollo, Avvocato Foro di Trento.

A chiudere la prima giornata di studi sarà un intervento di approfondimento degli interventi della Corte Costituzionale sul tema dei licenziamenti nel Jobs Act, a cura di Michele Fatigato, Avvocato Foro di Foggia; Paola Mancini, Senatrice della Repubblica – CDL in Mantova; Gian Luca Bongiovanni, CDL componente del comitato scientifico ASRI; Giacomo Neri, Avvocato Foro di Pescara Università di Teramo; Claudio De Martino, Avvocato Foro di Foggia – UNIFG e Bruno Colavita, Avvocato Foro di Foggia – Presidente ULP Foggia.

Ad aprire la giornata di venerdì 20 settembre sarà l’incontro dedicato al tema della sicurezza e vigilanza nei luoghi di lavoro moderato dal prof. Giuseppe Gentile dell’Università di Napoli Federico II, con la partecipazione di Antonella Di Modugno, Direttore ITL Foggia; Francesco Biagio Petillo, Direttore INAIL Foggia; Monica Loguercio, Direttore INPS Foggia; Addolorata Arsa, Direttore f.f. SPESAL ASL Foggia e Francesco Di Noia, UNIFG.

Di welfare e soluzioni volte a rafforzare il benessere del professionista (come polizze sanitarie, indennità di maternità, mutui e prestiti, passaggio generazionale) si parlerà con Sergio Giorgini, Presidente ENPACL (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro); Marco Bertucci, Vice Presidente ENPACL; Antonio Lezzi, Consigliere ENPACL; Fabiola Via, Consigliere ENPACL e Antonello Orlando, Esperto Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. A moderare il dibattito sarà Pasquale Staropoli, responsabile Segreteria Tecnica Ministero del Lavoro.

Non mancherà un focus sulle politiche attive per incrementare l’occupazione con un approfondimento sul programma Garanzia Occupabilità Lavoratori (GOL) che mira a coinvolgere disoccupati e inoccupati in percorsi personalizzati per il reinserimento nel mercato del lavoro. A parlarne saranno Vincenzo Silvestri, Presidente Fondazione Lavoro; Elisa Paolieri, Presidente ANGCDL; Paola Izzo, Responsabile Area Programmazione Politiche del Lavoro; Enrico Limardo, Direttore Fondazione Lavoro; Silvia Pellegrini, Direttore del Dipartimento Politiche del Lavoro Regione Puglia; Concetto Parisi, Presidente Fondo Conoscenza e Marinella Colucci, Magistrato Corte dei Conti. Modererà Laura Ferrari, CDL in Bergamo.

Il pomeriggio del 20 settembre sarà dedicato ad interviste ed approfondimenti con Rosario De Luca, Presidente Consiglio Nazionale Ordine Consulenti del Lavoro; Luca De Compadri, Vicepresidente Consiglio Nazionale Ordine Consulenti del Lavoro; Giovanni Marcantonio, Segretario Consiglio Nazionale Ordine Consulenti del Lavoro e Mario Alberto Catarozzo, coach e formatore.

Etica, antiriciclaggio e whistleblowing saranno oggetto degli incontri in programma sabato 21 settembre a partire dalle ore 10.00. Ad esplorare le norme deontologiche dei Consulenti del Lavoro, che rappresentano un valore di civiltà a tutela del bene pubblico, saranno Rosario De Luca, Presidente Nazionale Consulenti del Lavoro; Ludovico Vaccaro, Procuratore Capo della Repubblica di Foggia; Massimiliano Fabozzi, Presidente CUP Foggia; Giuseppe Di Carlo, Presidente CCIAA Foggia; Pippo Cavaliere, Presidente Onorario Fondazione Antiusura Buon Samaritano; Angela Procaccino, Consulta della Legalità; Nicola Fontana, Direttore Dipartimento Ingegneria UNISANNIO e Alessandro Miani, Presidente SIMA.

Di antiriciclaggio e “whistleblowing” (ossia la procedura di segnalazione di illecito di cui viene a conoscenza un soggetto durante lo svolgimento dell’attività lavorativa) si discuterà con Giuseppe Palladino, Presidente BCC San Giovanni Rotondo; Antonio Valentini, Opera Professioni Srl e Antonio Loguercio, Atisale Spa, con la moderazione di Angela Losito, Consigliere Nazionale Consulenti del Lavoro.

A chiudere la tre giorni di #GarganoInFormazione sarà la tavola rotonda su parità di genere e benessere organizzativo moderata dal giornalista Maurizio Varriano con la presenza di Filomena D’Antini, Consigliera Nazionale di Parità; Pasqua Ruccia, Consigliera Regionale di Parità – Regione Puglia; Assunta di Matteo, Consigliera Provinciale di Parità – Provincia di Foggia; Antonella Ricci, Consigliere Nazionale Consulenti del Lavoro; Antonio Nigri, Direttore Generale ASL FG; Claudio Papa, Presidente Coldiretti Federazione Regionale del Molise Dolceamaro SRL; Mario De Matteo, Rosso Gargano e Stefano Monterisi, Sesamo Software. Ad aprire la tavola rotonda saranno Giuseppe Nobiletti, Presidente provincia di Foggia; Giuditta Lembo, Consigliera di parità Isernia e Campobasso e Rosa D’Alterio, Consigliera di parità BAT, mentre a chiuderla sarà la sottoscrizione del protocollo “benessere organizzativo” da parte delle Consigliere di Parità.

Un tema importante, quello della parità di genere, di cui è necessario ancora parlare perché nell’ambiente lavorativo le pari opportunità non sono solo un principio morale, ma un motore per la produttività, l’innovazione e il benessere organizzativo. Promuovere una cultura aziendale inclusiva non è solo un compito per le risorse umane, ma una responsabilità che coinvolge l’intera organizzazione. In questo contesto, la formazione e la prevenzione emergono come pilastri cruciali per garantire un ambiente lavorativo equo e rispettoso.