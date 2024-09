Passaggio di consegne comando della Capitaneria di Porto di Manfredonia

Giovedì 19 settembre, presso la Capitaneria di Porto di Manfredonia, alla presenza di autorità religiose, civili e militari e del Direttore Marittimo della Puglia e della Basilicata Ionica Contrammiraglio (CP) Vincenzo Leone, il Comandante Antonio Cilento ha lasciato il suo incarico presso la Capitaneria di Porto di Manfredonia, passando il testimone al Comandante Marco Pepe. Durante il suo mandato, Cilento si è distinto per l’eccezionale lavoro svolto nella gestione e nel presidio delle attività legate al mare, dimostrando grande dedizione e professionalità. Il suo operato ha contribuito significativamente alla sicurezza e alla regolamentazione delle attività marittime nella zona, rafforzando il legame tra la comunità locale e il mare. Il Comandante Pepe, che subentra, avrà l’importante compito di proseguire su questa linea, garantendo continuità e impegno in un’area di fondamentale importanza per il territorio. Benvenuto al nuovo comandante.

di Raffaele di Sabato