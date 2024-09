Passaggio di consegne alla Capitaneria di Porto

Il comandante Pepe succede al comandante Cilento

PARTE il comandante Antonio Cilento, arriva il comandante Marco Pepe: in perfetta continuità dalla sua elevazione a Capitaneria di porto nel 1952, si è rinnovata, nel pur rigoroso articolato militare, la solenne e per tanti versi emozionante cerimonia di passaggio delle consegne al comando della Capitaneria di porto di Manfredonia. Il piazzale della sede dell’Autorità marittima della Capitaneria e Compartimento marittimo di Manfredonia, pavesato a festa per la 26esima investitura del nuovo comandante alla presenza del direttore marittimo della Puglia e Basilicata Ionica, contrammiraglio Vincenzo Leone, e delle più altre cariche civili, militari e religiose del territorio, nonché un numeroso pubblico. Un picchetto ha reso gli onori militari.

NEL SUO discorso di commiato, il capitano di fregata Antonio Cilento (destinato alla Direzione marittima di Napoli) ha tracciato un excursus delle attività che fanno capo alla Capitaneria, da quelle inerenti alla pesca settore in grande fermento, a quelle della tutela ambientale, delle attività balneari, del contrasto degli scarichi abusivi e gestione illecita dei rifiuti, del soccorso in mare, delle tante problematiche riguardanti il complesso sistema portuale, non ultimi degli sport acquartici e della vela. Un particolare riferimento ha riservato ai proficui rapporti con gli istituti scolastici e dei vari organismi che operano nel complesso mondo del porto. «Una molteplicità di attività che hanno richiesto – ha sottolineato – un grande impegno da parte di tutto “l’equipaggio” della Capitaneria di porto e la mai mancata preziosa e fattiva collaborazione dei vari e diversi operatori delle attività di riferimento».

UN IMPEGNO particolarmente gravoso tenuto conto dell’importanza del Compartimento marittimo di Manfredonia non solo a riguardo della sua estensione che va da Chieuti a Zapponeta comprendendo pertanto tutta la costa garganica, ma anche per le problematiche che da tanto territorio assortito emergono. «Un territorio affascinante e spettacolare dal cui mare sorge il sole – ha annotato Cilento – di 250 chilometri di coste ove operano cinque Comandi e ben dieci porti: è il Compartimento più esteso e più complesso di Puglia».

UNA REALTA’ fortemente articolata opportunamente evidenziata dal direttore marittimo contrammiraglio Leone, anche nella funzione di Presidente straordinario dell’Autorità del sistema portuale del mare Adriatico meridionale, che ha prospettato la necessità di un opportuno maggiore e più razionale dimensionamento della Capitaneria di porto e nella struttura e nel personale in vista anche della rifunzionalizzazione del porto industriale in prospettiva nazionale.

REALTA’ in progress cui il neo comandante capitano di fregata Marco Pepe, proveniente dalla Direzione marittima di Ancona, con un trascorso garganico come comandante dell’Ufficio marittimo di Vieste facente parte della Capitaneria di porto di Manfredonia, ha assicurato il suo impegno volto «a garantire la sicurezza della navigazione, la tutela della risorsa ittica, la salvaguardia della vita in mare, l’efficienza portuale».

Michele Apollonio