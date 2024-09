Da Foggia a Milano in aereo 7 giorni su 7, aumentano i voli dal Gino Lisa

La compagnia aerea Lumiwings ha presentato la programmazione dei voli per l’inverno da e per l’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia con la novità che, a partire dalla prossima stagione, sarà possibile raggiungere Milano dal capoluogo dauno sette giorni su sette.

Dopo mesi di trattative e di attese, la Winter 24-25, dunque, non solo conferma i sei voli a settimana su Linate attualmente operati, ma vede l’arrivo della settima frequenza settimanale il venerdì.

L’annuncio da parte di Aeroporti di Puglia e da Lumiwings.

Oltre alla tratta per Linate, sono stati confermati i collegamenti con Bergamo, che aumentano dagli attuali due a tre settimanali e che rafforzano ancora di più la connettività con la macroarea di Milano, ma anche con Torino due volte a settimana.

Intanto Aeroporti di Puglia sta lavorando in sinergia con la Regione e la compagnia aerea per l’attivazione, sempre dall’aeroporto di Foggia, di nuove tratte sempre per la winter.

Su Foggia, afferma il presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile, «era necessario poter garantire e arricchire i collegamenti» poiché si tratta di «una rotta molto apprezzata dai passeggeri sia pugliesi che milanesi».

Il collegamento diretto tra Foggia e Linate, aggiunge il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, «rappresenta un traguardo fondamentale per la nostra regione ed è frutto di un lavoro condiviso e di una visione strategica comune. Sono convinto che guardare nella stessa direzione, mettendo al centro lo sviluppo del nostro territorio e la connettività, ci ha permesso di ottenere un risultato che migliora l’accessibilità della Puglia e potenzia le nostre relazioni con il resto del Paese».

L’assessore regionale alle Infrastrutture, Raffaele Piemontese, sottolinea che «la conferma del collegamento con Linate rappresenta per il territorio una grande conquista. Era necessario potenziare la connettività della Capitanata con uno snodo cruciale come Milano-Linate».