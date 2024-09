Grandissimo successo per il Festival Corale Pugliese: Manfredonia capitale del canto corale per un giorno

Si è tenuta domenica 22 settembre 2024, in numerosi luoghi simbolo della nostra città, la fortuna rassegna musicale nota come “Festival corale pugliese”. Il festival, che dopo le edizioni di Bari e Lecce è approdato a Manfredonia, ha portato nella nostra città oltre 600 coristi da ogni angolo della Puglia.

Quest’anno, inoltre, per la prima volta la manifestazione ha visto anche la partecipazione di una corale della Sardegna. Concerti di musica sacra in varie chiese del centro storico, concerti di musica profana presso l’Auditorium di Palazzo dei Celestini, flash mob in diverse zone del centro storico (dal larghetto Santa Maria del Carmine fino a Piazzale Ferri) e un bellissimo momento conclusivo in piazza Duomo, dove in serata tutti i partecipanti al festival si sono esibiti con due brani al termine della giornata musicale, hanno caratterizzato un’edizione sicuramente riuscita e molto partecipata.

I diversi gruppi, provenienti da Foggia, Barletta, Carpino, Ceglie Messapica, Alezio, Rignano garganico, Castrignano del Capo, Palagianello, Santeramo in colle, Casamassima, Trinitapoli, Ischitella, Mottola, San Marco in Lamis e Orani (Sardegna), hanno reso il centro storico sipontino capitale del canto corale per un’intera giornata. Il festival, è stato organizzato dalla Federcori e da Chorus Inside Puglia.

I sipontini Vincenzo Masotti e Nicoletta Basta, che da anni guidano la corale “Mater et Decor Carmeli”, hanno fortemente voluto che fosse Manfredonia ad ospitare la terza edizione del festival corale, che ha ottenuto anche il patrocinio del Comune di Manfredonia e della Diocesi di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo. Un grande evento con un ottimo bilancio, riuscito nonostante le ristrettezze economiche.

Spirito di iniziativa e musica possono diventare un binomio perfetto anche per la promozione del nostro territorio. Questo festival ci è riuscito alla grande.

Giovanni Gatta