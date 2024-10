Programma “Strada per Strada”: 2.945 cantieri finanziati dalla Regione a tutti i Comuni pugliesi

A tre mesi dalla chiusura definitiva delle procedure amministrative, sono stati presentati durante la Fiera del Levante i risultati del Programma “Strada per Strada”, lanciato a luglio 2021 dall’Assessorato alle Infrastrutture, operativo a partire da aprile-maggio 2022, che ha interessato tutti i Comuni pugliesi con 2.945 cantieri per la manutenzione e la messa in sicurezza di strade, marciapiedi e piazze. Per un finanziamento complessivo di 100 milioni di euro stanziati dal bilancio autonomo regionale, ripartiti per ciascun Comune in misura proporzionale alla popolazione residente e all’estensione del territorio.

“Strada per Strada è un programma che ha avuto un grandissimo successo perché abbiamo investito 100 milioni di euro per sistemare strade e marciapiedi in tutti i Comuni pugliesi – ha dichiarato l’assessore regionale al Bilancio e alle Infrastrutture, Raffaele Piemontese -. Siamo riusciti in 1000 giorni a spendere quei soldi, aprendo 2.945 cantieri e sistemando strade dal Comune più grande di Puglia, Bari, al più piccolo che è Celle San Vito, da Accadia, in provincia di Foggia, a Zollino, in provincia di Lecce. E lo abbiamo fatto con una procedura burocratica semplificata, ecco perché siamo stati in grado di spendere rapidamente quelle risorse. Tutti i cittadini possono verificare attraverso la piattaforma pubblica stradaperstrada.regione.puglia.it cosa è stato fatto nel proprio comune: quali strade sono state scelte e sistemate, come erano prima e come sono adesso. E nonostante non sia una competenza della Regione Puglia quella di sistemare le strade urbane e i marciapiedi – ha concluso Piemontese – abbiamo ascoltato il grido di aiuto che veniva dai sindaci pugliesi, abbiamo investito una somma importante che ha avuto anche effetti indiretti sulla ripresa delle attività economiche dopo il fermo dovuto alla pandemia Covid.”

“La forza di questo progetto sta tutta nella democraticità e diffusività degli interventi – ha aggiunto Fiorenza Pascazio, presidente Anci Puglia e sindaco di Bitetto -. Tutti i 257 Comuni pugliesi hanno beneficiato di queste risorse che sono andate in maniera semplice e immediata direttamente sugli interventi di manutenzione stradale, quindi il pane quotidiano di ciascun sindaco e in assoluto gli interventi più attesi e richiesti dai cittadini. Come sindaci abbiamo condiviso e apprezzato in maniera unanime l’impostazione di questo programma di finanziamento e ci auguriamo che possa essere replicato in futuro.”

Il ciclo dei cantieri sulle strade comunali innescato dalla Regione Puglia con “Strada per Strada” si concluderà entro la fine del 2024. Lo sforzo straordinario richiesto a uffici e Comuni è stato quello di non perdere tempo inutilmente, di disporre subito progetti cantierabili, di ridurre ai minimi termini i passaggi burocratici. Cinque mesi per fare domanda, sei mesi per completare i lavori e rendicontare le spese alla Regione. All’inizio dei lavori, la Regione Puglia trasferisce ai Comuni il 70 per cento delle risorse riconosciute, in modo che chi lavora ai cantieri sia subito pagato, il restante 30% viene trasferito alla conclusione.

Nello specifico il programma “Strada per Strada” ha finanziato 926 cantieri nell’area metropolitana di Bari, 151 nella BAT, 224 nella provincia di Brindisi, 594 in provincia di Foggia, 796 in provincia di Lecce, 254 in provincia di Taranto.