La Schola Cantorum Mater et Decor Carmeli protagonista nel Festival Corale Pugliese

La “Schola Cantorum Mater et Decor Carmeli” è stata tra le organizzatrici della terza edizione del Festival Corale Pugliese che si è tenuto a Manfredonia il 22 settembre 2024, portando centinaia di coristi provenienti da tutta la regione e dalla Sardegna nella città garganica. La realtà corale di Manfredonia, che negli scorsi anni ha preso parte al festival presso le città di Bari e Lecce, è una realtà guidata da Vincenzo Masotti e Nicoletta Basta, che hanno fortemente voluto che il festival si tenesse in riva al golfo. La corale sipontina è stata protagonista di un flash mob tenutosi nei pressi del castello di Manfredonia e di un concerto di musica sacra tenutosi, a partire dalle ore 19:00, presso la chiesa Santa Maria del Carmine. Il coro è stato diretto dal M° Nicoletta Basta, supportata dal M° Alessandra Facchiano al flauto, dal M° Sara Tomaiuolo al clarinetto e dal M° Giovanni Gatta al pianoforte/organo. Il concerto si è concluso con uno dei brani più celebri tratti dal film Sister Act, tradotto in lingua italiana. “È stata una grande festa per tutti, vedere tanta gente condividere la gioia del canto e dello stare assieme ci ha riempito il cuore di gioia. Da ogni parte della Puglia sono arrivati nella nostra città per gli eventi legati al festival corale. È stata una giornata tanto impegnativa quanto entusiasmante. Abbiamo registrato anche la presenza di una corale sarda. Centinaia di coristi hanno affollato per tutta la giornata i diversi luoghi del festival, dalle chiese del centro alle piazze, dove si sono tenuti i flash mob. Tanti i concerti di musica profana tenutisi presso Palazzo dei Celestini” – le parole del delegato Vincenzo Masotti al termine del festival, che ha fortemente voluto a Manfredonia. Grande soddisfazione è stata espressa anche dal M° Gianluigi Gorgoglione, presidente della Chorus Inside Puglia, che ha organizzato l’evento: “Il Festival si è concluso magnificamente ed è ancora forte l’emozione e la gioia vissuta dai molteplici gruppi partecipanti a tutte le iniziative legate alla grande festa musicale”, le parole di Gorgoglione. Insomma, un grande successo per un festival che ha fatto di Manfredonia la capitale del canto corale per un giorno.

di Vito Marchitelli