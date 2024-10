Non perdiamoci per un bicchier d’acqua

La nostra città è spesso scenario di lodevoli iniziative che la portano ad essere invasa da tantissima gente. E non parliamo solo di Carnevale o della Festa patronale, che la vedono travolta da folle di gente, ma di quelle piccole grandi manifestazioni che raccolgono tante persone di una specifica categoria. Prendiamo ad esempio due recentissimi eventi. Il pomeriggio di domenica 22 settembre ha visto le strade e le piazze di Manfredonia animate da cori giunti per il “Festival corale pugliese”. Questo bellissimo festival, che dopo le edizioni di Bari e Lecce è approdato a Manfredonia, ha portato nella nostra città oltre 600 coristi da ogni angolo della Puglia e anche un coro proveniente dalla Sardegna. Dopo concerti di musica sacra nelle chiese e di musica profana presso l’Auditorium “C. Serricchio” oltre a flash mob in diverse zone del centro storico, la giornata si è conclusa in piazza Giovanni XXIII, dove tutti i partecipanti al festival si sono esibiti per chiudere questa splendida kermesse musicale. Domenica 29 settembre Manfredonia Corre ha organizzato la 7^ edizione della RE Manfredi RUN, un grande evento sportivo che ha attirato runner da tutta la Puglia e non solo. Oltre 1500 atleti, partendo dal Porto Marina del Gargano, hanno percorso i tratti più belli della nostra città, con un effetto spettacolare. Queste manifestazioni sono importanti per destagionalizzare i flussi turistici, valorizzare il nostro territorio e promuovere i luoghi più belli di Manfredonia, spesso sconosciuti da chi viene per partecipare a questi grandi eventi. Durante uno di essi mi è capitato di fermarmi in un bar per una pausa caffè; ero in compagnia al bancone quando arriva una signora che chiede un bicchier d’acqua, specificando “di rubinetto”, per poter prendere una pastiglia. Davanti ai nostri sguardi attoniti, alla signora viene negato il bicchiere d’acqua perché non aveva consumato nulla. Incredule, più della signora, guardiamo chi serviva dietro al bancone e spieghiamo che era in corso una manifestazione, e che non poteva rifiutare un bicchiere d’acqua, in un momento di necessità, a chi era lontano da casa per l’evento in corso. Quando ci siamo offerte di comprare una bottiglietta d’acqua, il barista riluttante ha riempito il bicchiere e lo ha dato alla signora. Stessa cosa spesso succede quando si chiede di usare i servizi. Ma possono succedere queste cose, mi chiedo, in una città che si dice a vocazione turistica e amante dei forestieri per definizione? Ci auguriamo che sia stato un caso isolato. Possiamo perderci per un bicchier d’acqua?

di Mariantonietta Di Sabato