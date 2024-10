Lia Azzarone consigliera nazionale ANCI, rappresenterà tutta la Puglia

La presidente del Consiglio comunale di Foggia eletta dall’Assemblea Anci Puglia

“Foggia riconquista la centralità istituzionale che merita, è un onore e un grande orgoglio”

La presidente del Consiglio Comunale di Foggia, Lia Azzarone, è stata eletta in rappresentanza della Puglia nel consiglio dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). La scelta è stata determinata nella giornata di ieri, 7 ottobre, presso il Teatro Paisiello di Lecce, dove i sindaci di Puglia all’unanimità hanno eletto i elegati che per i prossimi 5 anni dovranno rappresentare la regione in ANCI.

“Per la prima volta”, dichiara Davide Emanuele, segretario cittadino del Pd Foggia, “il Partito Democratico di Foggia riesce a esprimere un componente in seno al consiglio nazionale. E lo fa grazie all’ottimo lavoro svolto da Lia Azzarone sia come presidente regionale del Partito Democratico sia nel ruolo di presidente del Consiglio comunale di Foggia. Siamo orgogliosi e felici di questo risultato. A Lia Azzarone vanno i complimenti e gli auguri di buon lavoro da parte di tutta la Comunità del Partito Democratico di Foggia”, aggiunge Davide Emanuele.

Il primo impegno ufficiale di Lia Azzarone nelle funzioni di consigliera nazionale sarà la 41esima Assemblea Nazionale Anci che si svolgerà a Torino dal 20 al 22 novembre 2024: “Al Congresso di Torino porteremo il contributo della Puglia, un contributo prezioso per il futuro della nostra associazione e del Paese”, ha dichiarato Fiorenza Pascazio, presidente ANCI Puglia. “L’ANCI è una realtà fondamentale ed è un punto di riferimento perché non solo rappresenta i territori, ma anche chi li amministra. Molto spesso – commenta Lia Azzarone – sono gli amministratori locali, i sindaci, a doversi sobbarcare il peso di decisioni dirimenti che ricadono su tutti i cittadini. L’Associazione incarna i valori di chi, sul campo, giorno dopo giorno, costruisce e modella l’Italia dei Comuni assecondandone aspirazioni e interpretandone diverse necessità”.

“È un risultato importante per Foggia, perché la voce della città e dei cittadini potrà arrivare con immediatezza proprio dove le scelte maturano. La mia personale elezione si somma a quella della sindaca Maria Aida Episcopo, che siede nel direttivo in qualità di prima cittadina di capoluogo di Provincia: significa che Foggia oggi riconquista una centralità istituzionale che per troppo tempo è mancata. Allo stesso tempo, mi preme rivolgere i miei personali auguri di buon lavoro ai sindaci pugliesi che con noi rappresenteranno le istanze dell’intero territorio”, aggiunge Azzarone. “Ringrazio quanti mi hanno accordato la fiducia, che sono certa di ripagare con impegno, serietà e responsabilità”, conclude la presidente del consiglio comunale di Foggia.