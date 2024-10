Giunto alla 15° edizione, il Mese del Benessere Psicologico in Puglia è un’iniziativa volta a diffondere la cultura del benessere psicologico, sposando la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per cui “la salute è uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non la semplice assenza di malattia”. L’attività di sensibilizzazione della cittadinanza al concetto di benessere psicologico passa attraverso l’organizzazione di attività di consulenza e la promozione della professionalità dello psicologo come figura che previene l’emergere del disagio e della malattia, promuove il benessere, favorisce uno scambio relazionale sano durante tutto il ciclo di vita, sostiene le persone durante le fasi di maggiore criticità.

Il mese di ottobre 2024 sarà costellato da tanti eventi, consulenze promozionali, seminari e workshop organizzati da numerosi professionisti dislocati in tutta la Puglia.

Visita le sezioni STUDI APERTI o EVENTI del portale dedicato per conoscere gli appuntamenti a te più vicini!

https://www.mesedelbenesserepsicologico.it/

10 ottobre: Giornata Mondiale di Sensibilizzazione sul tema della Salute Mentale. Celebrata per la prima volta il 10 ottobre 1992, è promossa dalla World Federation of Mental Health- Federazione Mondiale della Salute Mentale ed è supportata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

“Homo sum, nihil humani mihi alienum” (Da uomo, nulla che sia umano mi è estraneo) -. Publio Terenzio Afro.

Il 10 ottobre riguarda tutti/e.

Dott.ssa Vittoria Gentile