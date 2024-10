A Orsara la festa di Maria Anna: 6 figli, 12 nipoti, 8 pronipoti e 100 candeline

Il 14 ottobre la prima di cinque feste di ultracentenari, la scorsa domenica si sono fatti fotografare insieme

Lo studio: in terreni e prodotti agricoli orsaresi una super-quantità di selenio, un ‘elisir di lunga vita’

La signora Maria Anna Altieri, orsarese doc, compirà 100 anni lunedì 14 ottobre. Sarà un piccolo grande evento. La sua, infatti, è una famiglia molto numerosa, come quelle di un tempo. Dal matrimonio con il compianto marito, scomparso nel 1991, Maria Anna infatti ha avuto 6 figli – Leonardo, Luigi, Michele, Antonio, Anna e Maria – che, a loro volta, le hanno dato 12 nipoti, tre dei quali portano il suo nome, due quello di suo marito Pasquale, poi ci sono Danilo, Maurizio, Antonio, Angelo, Claudia, Andrea e Letizia. Dai matrimoni di alcuni dei suoi nipoti, infine, sono nati ben otto pronipoti: Leonardo, Martina, Alessia, Giovanna, Luigi, Mario, Lucia e Donato.

Lunedì pomeriggio, figli, nipoti e pronipoti cercheranno di essere tutti con lei, a Orsara, per festeggiare. Chi non potrà essere presente di persona, cercherà di esserci con una videochiamata. Ci sarà personalmente anche il sindaco Mario Simonelli, che le donerà una targa celebrativa e un mazzo di fiori. Maria Anna e suo marito hanno sempre lavorato in campagna. Insieme, conducevano una piccola azienda familiare. Dal lavoro dei campi, la nuova ultracentenaria ha imparato la pazienza, il rispetto dei cicli della natura, la forza di superare avversità e calamità. Una “lezione”, questa, che Maria Anna in realtà ha cominciato a imparare da bambina. Sposò Pasquale Trivisano, suo marito, il 25 settembre 1942, quando aveva 17 anni, nel bel mezzo della Seconda guerra mondiale. Quando le bombe stavano ancora martoriando l’Italia, diede alla luce i suoi primi due figli, Leonardo e Luigi.

Maria Anna sarà la prima di cinque ultracentenari che Orsara di Puglia festeggerà nelle prossime settimane. La più longeva del paese è Carmela Zullo, che ha già compiuto 103 anni e, il prossimo 11 novembre, potrà festeggiarne 104. Il 22 novembre, a compiere un secolo di vita sarà Luisa Frisoli. Il 14 gennaio e il 19 febbraio 2025, invece, saranno rispettivamente Fedele Del Sonno e Maria Incoronata Terlizzi a raggiungere quota 100 anni. La scorsa domenica 6 ottobre, tutti e cinque si sono fatti fotografare insieme e poi hanno partecipato a un incontro nella Biblioteca di Comunità: è stata come un’anteprima di una serie di feste in cui, se fossero messe l’una accanto all’altra, le loro torte sommerebbero più di 500 candeline. Vent’anni fa, Orsara di Puglia fu interessata da un grande progetto di ricerca scientifica che rivelò, nei suoi terreni e prodotti agricoli, una presenza molto elevata di selenio, una sostanza in grado di difendere l’organismo umano dalle patologie degenerative e cardiovascolari legate all’età. Si parlò di ‘elisir di lunga vita’. “I nostri centenari sono accomunati da storie e stili di vita simili tra loro”, spiega il sindaco Mario Simonelli, “caratterizzati per lo più dalla vita di campagna, il consumo morigerato di alimenti prodotti nelle zone rurali del paese. E poi, ancora, l’allenamento alla fatica, una cognizione e un rispetto del tempo scanditi dai cicli delle coltivazioni e delle feste comandate. Il segreto, se c’è, è la semplicità”.