Il Comune alla Fiera TTG di Rimini per presentare Manfredonia Experience

Presenteremo la prossima edizione del Carnevale di Manfredonia oltre ad un progetto di valorizzazione e promozione della destinazione realizzato in collaborazione con altre realtà associative del territorio in collaborazione con gli operatori commerciali della città.

Manfredonia Experience, progetto che presenteremo in fiera, si pone come obiettivo la valorizzazione del prodotto turistico cultura e gusto coinvolgendo l’intera filiera enogastronomica. Laboratori, esperienze attive, visite guidate, degustazioni sono il must del progetto che viene ripresentato per la prossima primavera 2025.