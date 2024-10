Importante riconoscimento per il gruppo CON: Giuseppe Pitta e Noè Andreano protagonisti in ANCI

Il gruppo politico CON ha raggiunto un risultato significativo con l’elezione del sindaco di Lucera, Giuseppe Pitta, al Consiglio Nazionale dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) durante l’Assemblea precongressuale di ANCI Puglia, svoltasi lunedì a Lecce. Questo successo rafforza la presenza della provincia di Foggia e della Puglia a livello nazionale. A completare questo risultato, Noè Andreano, sindaco di Casalvecchio di Puglia, è stato eletto tra i 20 delegati pugliesi che parteciperanno all’elezione del nuovo presidente nazionale dell’ANCI.

Giuseppe Pitta ha espresso grande soddisfazione per la sua elezione, sottolineando l’importanza dell’incarico: “Sono onorato di essere stato eletto nel Consiglio Nazionale dell’ANCI. Al Teatro Paisiello di Lecce, i sindaci di Puglia, all’unanimità, hanno scelto i tre consiglieri nazionali pugliesi che per i prossimi cinque anni rappresenteranno la nostra regione nel contesto nazionale.”

Pitta ha proseguito mettendo in evidenza il valore di questo incarico per il territorio: “Questo incarico rappresenta una straordinaria opportunità per portare la voce del nostro territorio e dell’intera Puglia a Roma. Sarà un percorso di lavoro intenso, ma con la collaborazione di tutti potremo ottenere risultati concreti per i Comuni italiani.”

Un pensiero speciale è andato a Rosario Cusmai: “Ringrazio tutti i sindaci di Puglia per la fiducia accordatami e un sentito grazie va a Rosario Cusmai, che ha sempre creduto in me e nel nostro lavoro. Sarà un onore rappresentare la Puglia, e lavorerò con impegno e responsabilità per il bene della nostra terra e dei cittadini.”

Anche Noè Andreano ha espresso la sua gratitudine e soddisfazione per l’incarico ricevuto: “Essere stato eletto tra i 20 delegati pugliesi è per me un grande onore. Ringrazio i sindaci che mi hanno sostenuto e Rosario Cusmai per il supporto costante. Questo incarico rappresenta una straordinaria opportunità per far valere le esigenze delle nostre comunità.”

Le elezioni di Pitta e Andreano segnano un momento importante per il gruppo CON, confermando il suo ruolo attivo nella politica regionale e nazionale, con l’obiettivo di rappresentare la Puglia e contribuire alla crescita delle comunità locali attraverso il dialogo con le istituzioni.