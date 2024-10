Vincenzo Prencipe presidente regionale Agenti Marittimi

Rilanciare la centralità dei traffici marittimi

IL MANFREDONIANO Vincenzo Prencipe è il nuovo presidente regionale dell’Associazione Agenti raccomandatari e mediatori marittimi di Puglia (Raccomar). Un organismo che raggruppa le aziende del ramo presso tutti i porti pugliesi. Succede al brindisino Marcello Gorgoni.

LA SUA elezione è avvenuta al termine dell’assemblea congressuale dei soci svoltasi nella sede regionale di Bari che ha visto la massiccia partecipazione degli associati, accolta con entusiasmo e speranza e fiducia.

AGENTE raccomandatario marittimo di lunga data e affermato imprenditore della logistica portuale italiana, laureato in Economia marittima e dei trasporti Internazionali, Vincenzo Prencipe è amministratore della ultracentenaria azienda A.Galli & Figlio srl con sede in Manfredonia ed operante in diversi porti italiani. Ha già ricoperto numerosi importanti ruoli nel sistema Raccomar nonché in Federagenti, l’associazione nazionale che ha rappresentanza in tutti i porti nazionali e della Confederazione nazionale di cui la associazione pugliese è parte integrante.

UNA SCELTA di peso, quella di Vincenzo Prencipe, in un momento in cui le attività portuali sono in gran movimento evolutivo. Nella sua Manfredonia ha dato grande vigore ai traffici mercantili in particolare nel settore delle pale eoliche che esporta in varie regioni, in vista anche dei realizzanti parchi eolici offshore nel mare Adriatico limitrofo al Gargano.

NEL CORSO del saluto all’assemblea, il neo presidente Prencipe, dopo aver dato atto dell’ottimo lavoro svolto dal suo predecessore, ha posto l’accento, tra i temi principali all’attenzione di questo mandato, sul ruolo dell’agente marittimo «figura fondamentale – ha affermato – nel sistema del cluster marittimo pugliese e dunque nazionale. Un interlocutore fondamentale con le amministrazioni pubbliche quali l’Autorità di sistema portuale, Capitanerie di porto, Dogana, Sanità marittima, altri vari enti istituzionali». Mentre tra gli obiettivi operativi Prencipe ha ricordato la semplificazione delle procedure, il potenziamento delle strutture a servizio dei porti nel sud, la valorizzazione del capitale umano e la formazione.

«NEL SISTEMA economico europeo e internazionale – ha evidenziato Prencipe – i traffici mercantili hanno acquistato un ruolo sempre più centrale. Eppertanto risulta primaria la sinergia tra gli agenti marittimi e le istituzioni per guidare i decisori pubblici verso concrete scelte di politica economica portuale. L’impegno è quello di operare con decisione per rafforzare il ruolo di Raccomar Puglia come interlocutore leale e costruttivo delle Istituzioni e degli Enti, per impiegare al meglio e più rapidamente le risorse disponibili e dare un contributo incisivo, insieme a tutto il partenariato economico e sociale, alla ripresa dell’economia pugliese. In questa azione di rafforzamento e di espansione sarà fondamentale la sinergia con i presidenti delle Territoriali, il coinvolgimento del consiglio direttivo e degli associati».

Michele Apollonio