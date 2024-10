Finale di stagione col botto per Michele Manzella

È stato il Tav Bottaccia (RM), dove si è tenuto il Trofeo delle Regioni di Skeet, lo scenario del trionfo di finale di stagione del giovanissimo campione di tiro a volo Michele Manzella. A sfidarsi all’ultimo piattello 12 Squadre Regionali e 72 specialisti. Le squadre delle regioni Lazio, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Puglia, Campania, Basilicata, Lombardia, Sicilia, Veneto, Umbria e Calabria, composte ognuna dal sei campioni di skeet di altissimo livello, hanno visto nella squadra pugliese anche il quattordicenne Michele. Con il suo impegno e la tenacia, uniti alla grande concentrazione, Michele ha portato la nostra squadra regionale al quinto posto nella classifica complessiva, ma con il suo punteggio individuale di ben 98/100, si è classificato al primo posto assoluto di tutti gli atleti presenti. Proprio lui, il più giovane di tutti e quello con la carriera sportiva più breve alle spalle, solo due anni, ha sbaragliato campioni europei e internazionali che si sono visti superare da questo ardito giovanotto. Michele si è meritato i complimenti di tutti questi campioni rimasti stupiti dalla sua bravura e increduli della sua così giovane età. Adesso lo aspetta un periodo di riposo dalle gare, per potersi dedicare allo studio senza dimenticare di allenarsi ogni tanto per non perdere la sua mira infallibile.

di Mariantonietta Di Sabato