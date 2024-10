Lucera, 7 – 11 ottobre 2024

CONCLUSIONI

Si è svolto dal 7 all’11 ottobre, presso il Liceo Bonghi-Rosmini, il Corso di Sensibilizzazione all’Approccio Ecologico-Sociale alla promozione di stili di vita sani nella Comunità, con l’impegno degli amici servitori insegnanti Giovanni Aquilino, Adelmo di Salvatore, Maria Antonia Papapietro, Mauro Torchio, Maria Teresa Casula, Manuela Parisi, Fabio Zitarelli, Michela Dicembrino, Isa Pansa, Giovanni Brunetti, Lella Zambetti, Titti Minchillo, Vito Campanile.

All’inizio ha aperto il corso Domenico Daniele, presidente APCAT portando i saluti dei club foggiani e presentato tutti gli enti e/o agenzie che hanno, in qualche maniera, sostenuto e concorso alla realizzazione del corso: il preside dell’Istituto Bonghi-Rosmini prof. Matteo Capra, il presidente della Caritas diocesana Lucera-Troia Don Rocco Coppolella, il presidente della sez. locale dell’AIFO Arturo Monaco, il presidente della coop. Genoeffa De Troia, di Monte Sant’Angelo, dott. Matteo Notarangelo, il presidente della SIA sez. Apulo-Lucana, dott. Vito Campanile, il presidente del Club Lions monti dauni meridionali, dott. Giuseppe D’Alessandro, l’Assessore ai Servizi Sociali di Lucera, dott. Luigi Granieri, il Vice Presidente della Regione Puglia on. Raffaele Piemontese.

Un sentito ringraziamento si rivolge al dott. Giuseppe Pillo, responsabile del Centro di salute Mentale di Foggia-Lucera-Troia, al dott. Lorenzo Infante responsabile del Centro diurno “Arcobaleno” di Deliceto, alla dott.ssa Rosaria Caputo responsabile del Centro Diurno “Itaca” di Troia ed ai loro amici che hanno con i loro interventi arricchito i contenuti del Corso.

Grazie anche alla dott.ssa Maria Teresa Di Ioriointervenuta in rappresentanza del Ser.D di Foggia e Lucera, come un riconoscente ringraziamento si porge alla dott. Maria Teresa Valente Assessore al Welfare di Manfredonia.

Non ultimo, un grazie per l’intervento e la presenza al dott. Michele Grossi, responsabile del Centro di Salute Mentale e alla dott. Vittoria del Grosso del Centro Diurno “Alda Merini” di Manfredonia.

La Segreteria è stata coordinata da Michela Dicembrino e Lella Zambettialle quali va un particolare ringraziamento per la disponibilità e l’impegno profuso.

Un fervido ringraziamento va al Preside prof. Matteo Capra che con intelligente disponibilità ha inteso ospitare il corso, dando la possibilità ai suoi studenti di poter partecipare, come anche si ringraziano i collaboratori scolastici che con disponibile gentilezza hanno respo più confortevole la settimana.

Un ringraziamento particolare va alle famiglie, ai Servitori- Insegnanti dell’APCAT Foggia che hanno ospitato i corsisti con la loro accoglienza durante le visite ai Club.

Un ringraziamento speciale, infine, ad Elisa Faccilongo e Antonio Di Matto senza l’impegno dei quali questo corso non si sarebbe potuto fare.

Mentre un pensiero doveroso e deferente, come sempre, rivolgiamo a Vjsnia e Vladimir Hudolin.

Al Corso hanno partecipato 74 persone, provenienti dalle province di Foggia, Bari Taranto; erano presenti numerosi giovani studenti delle classi 3°, 4°, 5° del liceo Bonghi -Rosmini di Lucera.

A conclusione del Corso, venerdì 11 ottobre c.a. ci hanno portato i saluti il Sindaco di Lucera dott. Giuseppe Pitta al quale unitamente all’assessore dott. Luigi Granieri va il ringraziamento dell’associazione e delle famiglie dei club e di tutti i partecipanti al corso.

L’ eterogeneità dei corsisti legata all’età, al genere, alla cultura di provenienza, al tipo di professione e all’esperienza di vita, ha permesso un ricco e variegato confronto e uno scambio di idee, di punti di vista e di emozioni, facendo emergere potenzialità di ognuno dei presenti, soprattutto dei giovani, che sono stati i veri animatori di queste giornate.

Il clima di accoglienza e di non giudizio, favorito da una modalità di lavoro “orizzontale”, dove ogni partecipante era una persona con la sua umanità, ha dato la possibilità a tutti di esprimere la propria individualità e, nella diversità, costruire una “Comunità di apprendimento” dove tutti imparano da tutti e trovare spunti per una crescita personale e collettiva.

Dalle informazioni trasmesse, dalle discussioni avvenute durante gli incontri, dai momenti di Comunità e dai lavori di gruppo con Conduttori e autogestiti nonché dalla visita ai club, si è giunti alle seguenti conclusioni:

L’Approccio Ecologico Sociale pone al centro la persona e la famiglia, comunque essa sia composta, con le proprie risorse, nella profondità delle loro relazioni, rendendole protagoniste attive del cambiamento, personale, famigliare e sociale.

Nodi essenziali della rete per una costante iniziativa di protezione e promozione della salute sono i Club Alcologici e di Ecologia Sociale Territoriali, comunità multifamiliari che lavorano secondo l’Approccio Ecologico Sociale ideato dal prof. Vladimir Hudolin.

I Club si pongono l’obiettivo di migliore la qualità della vita della Comunità locale nel suo complesso, favorendo il cambiamento della “spiritualità antropologica”; essi si occupano della multidimensionalità dellasofferenza, dei bisogni, delle difficoltà, intessute nelle circostanze di vita nonché delle situazioni legate agli attaccamenti relativi alla cultura sociale esistente.

Il benessere dei sistemi viventi non cade dal cielo, ma proviene da relazioni più o meno equilibrate tra l’uomo e l’uomo e tra l’uomo e i suoi contesti di vita compreso l’ambiente naturale che lo ospita. Infatti, i club si impegnano a migliorarele relazioni tra i vari sistemi, così come le ripercussioni inevitabili su se stessi, sugli altri, sul tutto.

La Salute è circolare, é UNA, riguarda tutto il pianeta: la salute umana, quella animale e la salute dell’ecosistema sono legate indissolubilmente.

La nostra visione si basa su valori quali Solidarietà, Amicizia, Amore, declinati come partecipazione, corresponsabilità, con-passione, equità, giustizia sociale, sobrietà e pace per promuovere una diversa e migliore Spiritualità antropologica (cultura sociale esistente) e salvaguardare la Vita.

L’Ecologia Sociale del nostro Approccio è l’applicazione dei principi ecologici alle relazioni umane: coltivare le risorse di ogni persona, rispettare le diversità (bisogni individuali) e nello stesso tempo mantenere una coesione globale in modo che le persone possano agire insieme per un obiettivo comune.

Non può esserci pace nei nostri cuori, nelle famiglie, nei Club, nelle Comunità e nel mondo se non abbiamo il coraggio di affrontare temi scomodi come le ingiustizie sociali, i soprusi, la violenza (dalla violenza di genere alla guerra), temi fortemente sentiti in questo sofferto periodo storico.

Il disagio esistenziale, spirituale è qualcosa che è di tutti, laddove ci si misuri con le proprie sofferenze e fatiche; non è specifico delle persone con problemi alcol-droga-azzardo correlati, ma si riscontra nella situazione attuale di molti, come disagio legato ai contesti di vita contemporanei.

Nel concreto, si auspica di:

mantenere vivo l’interesse delle persone disponibili ad attivarsi nei programmi alcologici territoriali per realizzare attività di sensibilizzazione e promozione della salute (Scuole Ecologiche Territoriali, aggiornamenti, Interclub, manifestazioni varie ecc.);

contribuire a creare una maggiore visibilità e favorire la moltiplicazione dei Club e al fine di agevolare l’accesso delle famiglie della comunità e nel contempo promuovere un cambiamento della cultura sociale e sanitaria esistente;

rafforzare il lavoro di rete attraverso una continua cura delle relazioni, la garanzia di una pari dignità, ampliando le relazioni a quante più agenzie, presidi epersone possibili: istituzioni, associazioni, cooperative, gruppi e singoli cittadini, nell’ottica del “fareassieme”.

promuovere la partecipazione attiva dei giovani presenti al Corso di Sensibilizzazione nei programmi e nei progetti delle comunità locali di appartenenza con l’interesse, ed il coinvolgimento dei quali in collaborazione dei docenti presenti: Don Vincenzo Onorato, Mafalda Di Pasqua, Concetta Vannella ci si impegna ad attivare iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento della comunità scolastica.A tale proposito gli studenti del liceo Bonghi-Rosmini si propongono di svolgere una serie di attività formative ed informative verso i loro pari.Gli stessi studenti si impegnano a promuovere una cultura del benessere attraverso la realizzazione di contenuti multimediali e linguaggi che abbiano migliore ricezione presso le diverse comunità di utenti.

Al fine di dare continuità a questo corso e per creare punti/nodi nella rete territoriale, si fissa un incontro con i corsisti il giorno 18/10, alle ore 18,00 presso la sede Centro Giovanile della Comunità Giovanni Paolo II, via Spagnoletti Zeulidi Lucera.

Le presenti conclusioni verranno diffuse nella rete dei programmi alcologici territoriali e alle agenzie del pubblico e del privato sociale e non ultimo alle istituzioni locali. Verranno inoltre inviate a: Arcat Puglia, alla rivista nazionale Aicat “Camminando Insieme”, all’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Lucera, al Preside del Liceo Bonghi-Rosmini, alla Vice-Presidenza della Regione Puglia e alle tante organizzazioni che hanno contribuito alla realizzazione del corso nonché a tutti gli organi di Stampa. Il gruppo delle conclusioni: Matteo PioGalasso, Gabriella Conte, Bartolomeo Covino, Simone Pio Cervino,Tina Ieluzzi, Daniel FilipeBuzna

“ Ci piace sottolineare che al termine del corso, nei giorni 7 e 8 ottobre scorso, un nutrito gruppo di partecipanti si è portato a Manfredonia, ospite del Club di Alcologia ed Ecologia Sociale dove ha potuto sperimentare sul campo il modo di operare del Club che da 18 anni è presente sul territorio, al quale rivolgiamo da queste colonne il plauso e il ringraziamento più sentito per la nobile attività” (la Redazione)