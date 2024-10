Manfredonia in rosa per la 7a camminata per la prevenzione del tumore al seno

Torna la Camminata in Rosa di Manfredonia, emblema ormai consolidato della prevenzione del tumore al seno. La “7ª Camminata in Rosa” a Manfredonia, che si terrà domenica 27 ottobre, rappresenta un evento significativo per la sensibilizzazione e la prevenzione del tumore al seno.Organizzata in collaborazione con diverse associazioni locali e istituzioni, questa manifestazione fa parte di una più ampia campagna volta a promuovere la consapevolezza sulla salute femminile e sull’importanza della diagnosi precoce. Il punto di ritrovo è fissato alle ore 10:00 in Largo Diomede, un luogo centrale e significativo della città di Manfredonia, punto di partenza di questo percorso di speranza e consapevolezza. La camminata è aperta a tutti: cittadini, associazioni e chiunque voglia partecipare, in un clima di solidarietà e sostegno reciproco. Il messaggio principale di tutte le edizioni è “Ricordati di te”, un invito diretto e personale rivolto alle donne a prendersi cura della propria salute, con attenzione particolare alla prevenzione del tumore al seno. Sottotitoli come “Prevenire, Curare, Guarire” amplificano l’importanza dei controlli regolari, della diagnosi precoce e del supporto medico, psicologico e sociale durante il percorso di cura. Come ogni anno l’evento è promosso da un vasto numero di associazioni, enti e club che da anni sostengono queste iniziative sul territorio. Tra i principali partner figurano l’UISP Sportpertutti, la Fondazione ANT, il Rotary Club di Manfredonia, il Lions Club, e molte altre organizzazioni locali, tra cui la Croce Rossa Italiana, che contribuiscono sia a livello organizzativo che logistico, garantendo un supporto ampio e diversificato alla manifestazione. Anche il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Manfredonia sottolinea l’importanza dell’evento, evidenziando come le istituzioni locali siano sempre più consapevoli dell’importanza di sostenere la prevenzione e la lotta contro le malattie oncologiche.

