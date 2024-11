Una foto di Matteo Nuzziello vincitrice del concorso “Passeggiando tra i paesaggi geologici della Puglia”

Da anni, ormai, Matteo Nuzziello ci delizia con foto e video realizzati con il suo fedelissimo drone e, come direbbe qualcuno, tanto tuonò che piovve! Infatti, una foto del nostro Matteo è stata selezionata e premiata come “Foto copertina” nella 15esima edizione (2024) del concorso fotografico “Passeggiando tra i paesaggi geologici della Puglia”. Il concorso è indetto dall’Ordine dei Geologi della Puglia (ORG) e della Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA-APS) – Sezione Puglia e con il patrocinio della Regione Puglia. La foto di Matteo che è stata premiata è intitolata “Testuggine garganica” ed è stata scattata a Vieste. Si tratta dell’isolotto di Baia dei Campi, ma, visto dall’alto e da un’angolazione inedita dà proprio l’idea di una testuggine fatta di roccia. Un’immagine che ha risposto appieno allo scopo del concorso fotografico, cioè “condividere le emozioni suscitate dai paesaggi geologici della Puglia, catturate dalla macchina fotografica durante una passeggiata, una giornata trascorsa con gli amici in campagna, seduti in riva al mare in totale riposo o persino durante giornate di lavoro sul campo”. E Matteo Nuzziello è davvero così appassionato che non perde occasione di ritrarre la nostra meravigliosa terra garganica. Le 13 foto vincitrici del concorso illustreranno le pagine di un calendario del 2025 e la foto di Matteo avrà l’onore di essere la copertina. La cerimonia di premiazione si terrà nel mese di dicembre. Tutti orgogliosi del nostro Matteo Nuzziello!

Mariantonietta Di Sabato