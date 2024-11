Nunzia Quitadamo, un esempio di impegno culturale e sociale

Era stanca, la cara Nunzia, nell’ultimo periodo della sua vita, era davvero stanca. Stanca ma paga di una vita piena di interessi, di impegni e di attività sempre da organizzare, portare avanti e concludere. 90 anni intensi e operosi. Guida di generazioni di studenti e studentesse dello storico Istituto Magistrale “A.G. Roncalli”, Nunzia è stata anche impegnata in politica, nel sindacato, fino a divenire presidente del Distretto scolastico di Manfredonia, ma anche la più stretta collaboratrice di colui che per tanti anni fu il suo preside, Cristanziano Serricchio. A lui e alla divulgazione della sua opera ha dedicato gli anni della pensione fondando nel 2014, a due anni dalla sua scomparsa, il Centro studi “Cristanziano Serricchio” nel quale confluiscono importanti nomi della cultura locale e non. Con il Centro studi Nunzia ha organizzato innumerevoli attività finalizzate alla conoscenza e all’approfondimento della poliedrica personalità di quel grande uomo di cultura che era Cristanziano Serricchio, anche attraverso la pubblicazione di opere che lo riguardavano. Ben tre convegni di studi si sono tenuti, sotto la sua egida, nelle tre città vissute da Serricchio: Monte Sant’Angelo, San Marco in Lamis e Manfredonia sua città d’elezione, fino al progetto dell’itinerario letterario attraverso i “luoghi dell’anima”. E quello del Centro studi non è stato che l’ultimo dei suoi impegni nella sua lunga carriera di donna impegnata nel mondo della cultura. Una vita colma di interessi, dunque, che fanno di Nunzia Quitadamo un esempio da seguire per tutte noi che in lei ci vediamo alla sua età ancora appassionate e sempre pronte ad organizzare e avviare nuovi progetti. La ricorderemo sempre attenta ad incoraggiare e complimentarsi con coloro che collaboravano con lei e che non mancava mai di apprezzare, ma anche per la sua estrema accuratezza nel presentare la sua persona, scrupolosità che denotava la sua personalità attenta e perfezionista, nella vita come nel lavoro. Buon viaggio, Nunzia, che la terra ti sia lieve.

Mariantonietta Di Sabato