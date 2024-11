Il Maestro Nicola Gambuto dell’ASD Hiroshi Shirai Monte Sant’Angelo vice Campione Italiano Master al Campionato Italiano FIJLKAM 2024

Il Maestro Nicola Gambuto dell’ASD Hiroshi Shirai Monte Sant’Angelo ha conquistato il prestigioso titolo di Vice Campione Master al Campionato Italiano a Rappresentative Regionali FIJLKAM, tenutosi presso il Centro Olimpico Federale di Ostia il 16 e 17 novembre 2024.

Il Campionato Italiano a Rappresentative Regionali FIJLKAM è un evento di grande rilevanza nel panorama del karate italiano, che riunisce atleti di tutte le età e categorie per competere ai massimi livelli.

La competizione di quest’anno ha visto un alto livello di partecipazione e competizione, con atleti che hanno dimostrato eccellenza tecnica e spirito sportivo.

L’evento ha visto la partecipazione di quasi 550 atleti provenienti da tutta Italia, che si sono sfidati nelle discipline di kumite e kata. Il Kàta è una specialità del karate e consiste nell’esecuzione di una serie di tecniche di combattimento codificate secondo uno schema prestabilito. Ogni kata ha un nome e un grado di difficoltà legato alla qualità delle tecniche e alla difficoltà d’esecuzione. Per rendere comprensibile il kàta anche a chi non pratica il kàrate al termine della prova gli atleti si cimentano nel “bunkai” che consiste, appunto, in un combattimento reale attraverso l’applicazione di questi schemi.

Questo prestigioso obiettivo ha portato la Puglia a classificarsi al 2° posto nella classifica finale, subito dopo la Lombardia, con una meritatissima medaglia d’argento.

Il Maestro Nicola Gambuto, all’età di 76 anni, ha dimostrato grande abilità e dedizione, ottenendo un risultato straordinario che conferma il suo impegno e la sua passione per il karate. Questo successo è stato possibile grazie anche al supporto e alla fattiva collaborazione del Maestro Benemerito Cav. Mauro Lagattolla e del Maestro Attilio Barbone, che hanno contribuito in modo significativo al raggiungimento di questo obiettivo. I Maestri Gambuto, Lagattolla e Barbone sono gli unici Maestri federali FIJLKAM operanti a Manfredonia e Monte Sant’Angelo da oltre 50 anni.

Siamo estremamente orgogliosi del Maestro Gambuto e del suo eccezionale risultato,” ha dichiarato il Presidente Sig.ra Emma BRIGIDA dell’ASD Hiroshi Shirai Monte Sant’Angelo. “Questo successo è il frutto di anni di duro lavoro e dedizione, e rappresenta un grande onore per la nostra associazione.