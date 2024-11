Dalle 08:00 del 22 novembre e per le successive 12h è stata diramata, dalla Protezione Civile della Regione Puglia, un’allerta meteo per PRECIPITAZIONI sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati; dalle 00:00 del 22 novembre e per le successive 36h allerta meteo per VENTO.

