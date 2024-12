A San Giovanni Rotondo un Palazzetto multimediale con Piscina socio-sanitaria, arrivano 4.8 milioni di euro

Il sindaco Barbano «Un momento storico per la nostra San Giovanni Rotondo, un primo e importantissimo risultato che porterà la nostra città ad una “Svolta Giusta”»

San Giovanni Rotondo avrà un Palazzetto multimediale con piscina socio-sanitaria, grazie ad un eccezionale finanziamento, di 4.800.000 euro per la realizzazione: un primo e importantissimo risultato che porterà la città ad una “Svolta Giusta”; un finanziamento al quale la città, unica beneficiaria del Gargano, accede attraverso l’Accordo per lo Sviluppo e la Coesione, sottoscritto dal Governo e dalla Regione Puglia, per l’attuazione delle politiche di coesione e per ridurre le disuguaglianze territoriali, e grazie alla progettualità e al lavoro incessante dell’intera tecno-struttura del Comune. Si tratta di un importante risultato ottenuto dall’amministrazione guidata dal sindaco Filippo Barbano, con un progetto inviato l’11 luglio scorso, insieme ad altri due in attesa di finanziamento.

«L’Accordo per lo Sviluppo e la Coesione, sottoscritto da Governo e Regione Puglia, ci ha visti premiati per la nostra lungimiranza e meticolosa progettualità: avevamo presentato il nostro progetto non appena insediati, consci degli enormi benefici a vantaggio della comunità: questo è un momento storico per la nostra San Giovanni Rotondo, un primo e importantissimo risultato che porterà la nostra città ad una “Svolta Giusta”, un importante risultato di tutta l’amministrazione e della maggioranza, nonché della struttura tecnica del Comune – dichiara soddisfatto il primo cittadino, Filippo Barbano – Il Palazzetto multimediale, dotato di piscina socio-sanitaria, è una conquista sociale, un traguardo, a lungo ricercato, per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi di base, di chi vive una condizione economica di fragilità o di non autosufficienza, ma non soltanto, anche per potenziare le infrastrutture e trasformare San Giovanni Rotondo in un faro di innovazione per il territorio. Esprimo il mio più sentito ringraziamento per il lavoro e l’impegno straordinario che ci ha permesso di poter accedere a un tale finanziamento: siamo di fronte a un momento storico di svolta. Un sogno che presto diventerà realtà, una infrastruttura necessaria sia per i nostri concittadini che per la diversificazione della nostra proposta turistica». Conclude Barbano.

L’Accordo per lo Sviluppo e la Coesione della Puglia è stato concepito per rispondere alle sfide ed ai cambiamenti dei nostri giorni, destinando cospicue risorse alle priorità strategiche della Regione: rafforzare e promuovere sul territorio pugliese un modello di sviluppo sostenibile e contrastare la tendenza all’aumento delle disuguaglianze, due tra le principali direttive. La programmazione dell’Accordo di Coesione è stata orientata su sette priorità strategiche: il Comune di San Giovanni Rotondo rientra fra i progetti finanziati nel settore della Salute e Welfare, in particolare dei progetti sui servizi rivolti alle fasce più fragili della popolazione.

