A Troia il Natale di Comunità trasforma la Città del Rosone

Per un mese, nel borgo bandiera arancione, ci saranno eventi con spettacoli di luci, pista di pattinaggio coperta, musica, laboratori di pasticceria , visite teatralizzate, capodanno Dance anni 90’, un raduno camperisti e tanto altro

Troia si veste a festa per l’Immacolata e si prepara a diventare la Città del Natale. Ricco il cartellone delle manifestazioni che per un mese, fino all’Epifania, animeranno il centro storico e la villa comunale. Nuovamente tutta la città è coinvolta per rendere il paese un “Incantevole Villaggio Natalizio”. Tutti sono coinvolti: cittadini, attività commerciali, svariate associazioni e la banda musicale.

Si inizia il 6 dicembre con “Rosone e Tradizione- Tra storie, sapori e sorprese”, una serie di eventi che, per cinque giorni, si snoderanno attraverso strade e piazze del centro storico, nei palazzi e nei teatri.

Il 6, il 7 e l’8 dicembre la città sarà animata da musica, laboratori di pasticceria per bambini, visite teatralizzate nel centro storico e viste guidate al Museo della Cattedrale con i suoi celebri Exultet, e poi spettacoli di luci con trampolieri, insomma inclusione, tradizione e comunità sono il filo conduttore.

Rosone e Tradizione, è un progetto pensato dall’APS Puglia Senza Ostacoli, organizzato in collaborazione con Puglia Expo, è finanziato dall’Assessorato all’Istruzione della Regione Puglia e dal Comune di Troia, ed ha l’obiettivo di sensibilizzare bambini e ragazzi ad una sana alimentazione, partendo dalle tradizioni locali.

Da non perdere ‘Colto & Mangiato Kids’ (venerdì 6 a partire dalle 17) in cui tutti i bambini, guidati da Tony Augello e Massimo Andrea Di Maggio, potranno cimentarsi in un laboratorio culinario ed il Cooking Show per bambini e adolescenti con Candida Di Pierro del Gallery Bistrot Contemporaneo, inserito nella prestigiosa Guida Ristoranti MICHELIN Italia 2024, che esplorerà la cucina tra innovazione e tradizione.

Per chi ama l’arte e la storia venerdì 6 dicembre ci sarà la visita teatralizzata del centro storico e domenica 8 la visita guidata al Tesoro della Cattedrale con i suoi celebri Exultet. Diversi gli appuntamenti per i bambini la mattina di sabato 7 dicembre a partire da una speciale visita guidata teatralizzata dedicata ai più piccoli, e la sera nei pressi del teatro Jean Marie Martin con intrattenimento insieme alle Disney Mascotte. Domenica 8 al Teatro Jean Marie Martin si riprenderà con il laboratorio creativo con gli elfi di Natale, mentre la sera la mascotte di Olaf distribuirà zucchero filato ai bambini in attesa dell’accensione dell’albero di Natale e nel contempo per il corso vi sarà la parata di trampolieri con ali luminose.

Ed ancora dal 6 all’8 dicembre, la città sarà animata dalla musica dei Rizza Band e dal concerto natalizio con sette musicisti che eseguiranno melodie classiche e festive.

Per ‘Rosone e Tradizione’, ancora due appuntamenti in programma, dedicati ai bambini. Il 15 dicembre presso ‘Libera Libreria’ incontro con Michele Vigilante, Alfiere della Repubblica per l’impegno nella promozione del valore sociale della lettura. A seguire ‘Libri e Librai’, laboratori artistici a cura dell’a associazione ‘La Tela’ e letture a cura di Paola Capuano. Il 23 dicembre ‘Christmas Vibes by Eau de Jazz’, le note di Natale in chiave jazz al Teatro Jean Marie Martin.

Inoltre, in quei giorni a Troia, ci sarà un raduno di camperisti provenienti da tutto il Sud Italia, l’inaugurazione di una delle poche piste di pattinaggio coperte della provincia, ed eventi che continueranno sino al 2025 che verrà inaugurato con il “Capodanno in Piazza” con le sonorità “anni 90” che emozionano ancora chi quegli anni li ha vissuti, ed anche le nuove generazioni.

Rosone e Tradizione si incastra nell’ampio programma natalizio messo a punto dall’Amministrazione comunale.

Info APS Puglia Senza Ostacoli – 3770892380

Info raduno camperisti – 3471704201